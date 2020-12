Branko, l'oroscopo 2021 segno per segno: attenti, la crisi non è finita. L'amore? Bizzarro

Non è finita. Penso alla grande ombra nel cielo zodiacale, creata da Urano, all’eccezionale presenza di Giove e Saturno in Acquario. La sensibilità per gli aspetti planetari ci ha fatto intuire già il 15 settembre 2019 che si sarebbe manifestato uno “strano virus” (che altro potevamo dire?).

Così Branko ricorda gli scenari dell'anno scorso nell'introdurre l'oroscopo del 2021.

Quel giorno si presentò nel cielo una strana e doppia Luna piena in Pesci, congiunta a Nettuno, astro strettamente legato alla salute, ed essendo simbolo degli oceani, non è stato difficile immaginare qualcosa che somigliasse alla pandemia di quasi cento anni fa, perché i pianeti formavano un quadro molto simile a quello dell’epidemia di Spagnola…

L'oroscopo di Branko per il 2021

Ariete Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute

Toro Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute

Gemelli Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute

Cancro Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute

Leone Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute

Vergine Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute

Bilancia Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute

Scorpione Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute

Sagittario Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute

Capricorno Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute

Acquario Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute

Pesci Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute



Mentre a marzo 2020, quando si è formata la Luna piena in Vergine, segno del lavoro e della salute, la situazione era già chiara a tutti.

L'ATTESA

Ricordiamo che intorno a quel 15 settembre in Italia si stava formando un nuovo Governo, nato sotto stelle contrarie. Ora, quasi all’inizio del nuovo anno, tanti mi chiedono: quando finirà? Bisogna guardare il percorso di Urano, che è di 7 anni, magico numero biblico, ma tutte le epidemie del passato hanno avuto più o meno la stessa durata. Posso anticipare che, pur con immensi progressi sul piano medico e farmacologico, l’apprensione che viviamo non si risolverà prima del 2025. Solo che per allora si prevede un altro problema per l’Europa – la voglia di riavere le proprie frontiere. Questa idea sboccerà in Germania, Ariete, che si troverà ad avere nel segno Nettuno. L’ultima volta è avvenuto fra il 1860 e il 1880.



I PIANETI

Ma parliamo del 2021, annunciato dai media come “L’anno della speranza”, “L’anno della donna”... Non è questo il problema, ogni nuovo anno nasce con una speranza, la donna è da molto protagonista in ogni campo, semmai mi fanno pensare gli uomini, disorientati.



Eppure il cielo è prepotentemente cosparso di pianeti tradizionalmente definiti “maschili”, come appunto Urano e Nettuno, poi Saturno e Plutone. Questi quattro occupano posti importanti per la nostra economia, che avrà un rialzo straordinario, grazie anche all’ottima collocazione di Giove (ricchezza) e Mercurio, per gran parte dell’anno in Acquario, Gemelli, Bilancia. Siamo noi. Personalmente attendo notizie dallo spazio, ripongo fiducia nel lavoro di Elon Musk, creatore di Tesla, che ha ormai deciso di conquistare Marte… tanto da aver dato per nome al suo settimo figlio una misteriosa formula: X Æ A-12 (si pronuncia “ecsasheituelv”), convinto che suo figlio sarà il primo abitante di Marte...



LA NOSTALGIA

Strano anno per l’amore. Molta nostalgia per gli adulti, superficiali i giovani. Tutto avviene in modo violento, ma c’è ancora tra noi qualcuno che osserva gli anelli di Saturno, che rappresentano il tempo che scorre inesorabile. Nel 1942 Ingrid Bergman, in Casablanca, chiedeva: “Suonala ancora Sam. Suona Mentre il tempo passa”.



Ultimo aggiornamento: 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA