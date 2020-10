Covid, Briatore insiste: «Capisco le mascherine ma non si può fermare un Paese»

«Noi non possiamo fermare un Paese. Io capisco le regole, capisco le mascherine ma qui stiamo fermando un Paese». È lo sfogo dell'imprenditore Flavio Briatore durante la registrazione di 'Porta a Porta' che andrà in onda su Rai 1.

«Oggi ho fatto in macchina da Milano a Ventimiglia e non c'erano macchine, non c'erano camion - ha aggiunto -. A Milano i ristoranti sono chiusi e gli alberghi sono vuoti» ha rimarcato Briatore prendendo le distanze comunque dal comportamento di Trump. «Quello che ha fatto Trump levandosi la mascherina non credo sia giusto» ha detto.

Ultimo aggiornamento: 22:44

