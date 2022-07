Per la prima volta una foto della famiglia allargata di Flavio Briatore. Sull'account Instagram dell'imprenditore è comparsa una foto insieme a suoi due figli Nathan Falco e Leni Klum. Nello scatto c'è anche una sorridente Elisabetta Gregoraci, sua ex moglie. È la prima volta che Briatore compare insieme ai i figli avuti dalle rispettive ex compagne (la foto con lui e tutte le sue ex insieme esiste già, invece).

Briatore e i figli sono in vacanza in barca a Capri. Ad aprile, in un'intervista a Repubblica aveva detto che il figlio più piccolo Nathan Falco era contento di avere una sorella. «Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto che lo sapeva già. Ormai fin da giovanissimi vanno su Google e scoprono tutto», aveva detto l'imprenditore.

E oggi sui social Falco e Leni, all'anagrafe Helene Boshoven Klum da poco diciottenne, compaiono insieme. Leni è nata dalla relazione di Briatore e la modella Heidi Klum. Lui non l'ha mai riconosciuta legalmente (in accordo con la madre). È stato il cantante Seal, marito di Heidi, a crescere la bimba facendole da padre. «Con lei non ho la relazione giorno per giorno che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno», ha detto Briatore.