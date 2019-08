Biella, ragazzi rubano i cornetti fuori dal bar. La proprietaria lancia un appello: «Venite a lavorare con me e non vi denuncio»

Domenica 25 Agosto 2019, 16:49 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2019 17:09

Rubano i suoi cornetti fuori dal locale, ma la proprietaria propone una soluzione indolore ai ladri. «Presentatevi lunedì alle 5 in punto con me al bar a sistemare i tavoli e non vi denuncio», questo è stato l'invito divulgato su Facebook di Lorella Merlin, barista biellese che si è vista sottrarre da alcuni i cornetti fuori dall'esercizio commerciale.Il furto è stato però ripreso dalle telecamere di sicurezza. Dalle immagini si vedono le casse con i cornetti lasciate fuori dal locale dal pasticciere, poco dopo la donna avrebbe aperto, ma quei minuti sono stati sufficienti ai ladri per prendere il bottino e fuggire a gambe levate. Considerando il video sarà facile risalire ai colpevoli, ma Lorella non vuole creare guai, solo avere un risarcimento, così ha avanzato l'insolita richiesta. «Non è per i soldi, ma per il gesto», spiega, «Voglio darvi una possibilità ed evitare un dolore alle vostre mamme; sono mamma anch'io». Poi continua: «Se oltre a scegliervi le brioche aveste fatto più attenzione, forse vi sareste accorti delle telecamere esterne che per vostra sfortuna hanno ripreso tutto: dall'arrivo del fornitore al vostro sopralluogo, fino alla fuga di corsa pochi minuti prima di me».Pare che gli autori del furto siano dei ragazzi, per questo la donna ha scelto di non essere troppo drastica, capendo che si è trattato solo di una bravata, pur essendo convinta che meritino comunque una punizione esemplare. «Denunciarvi causerebbe solo un grosso dolore alle vostre mamme e siete fortunati perché sono madre anche io, non ho tempo per queste cose», poi conclude ribadendo l'invito, ma garantisce che dopo lunedì scatteranno i provvedimenti legali.