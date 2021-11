Britney Spears libera, l'attacco a Christina Aguilera: «Non dire la verità è mentire». Poi l'elogio a Lady Gaga

Dopo 13 anni vissuti sotto la custodia cautelare del padre Britney Spears da qualche giorno è come fosse rinata. Tantissime le star che esprimono da tempo solidarietà alla cantante 39enne e al movimento #FreeBritney. La grande assente è Christina Aguilera che invece si è rifiutata ultimamente di parlare della faccenda. Britney ha immediatamente reagito con delle frecciatine abbastanza palesi. Tutto è nato giovedì 18 novembre 2021 quando Christina Aguilera ha fatto il suo ritorno sotto i riflettori ai Latin Grammy Awards 2021 in una forma splendente. La performance della 40enne ha lasciato tutti senza parole. Mentre sfilava sul red carpet dell’evento con un abito a sirena nero con tanto di coda e inserti in lattice firmato Vivienne Westwood, dei giornalisti hanno chiesto a Christina di commentare le ultime notizie sulla fine della tutela di Britney Spears. La risposta per la stampa era quasi scontata visto che quest’estate l'artista aveva scritto su Twitter una lettera di sostegno per la collega, invece la reazione ha lasciato tutti di stucco. Stavolta la cantante di origini ecuadoriane alla domanda è apparsa reticente, come se non volesse dire nulla a riguardo. Dopo un attimo di silenzio il suo pr, al suo fianco, ha cercato di driplare la domanda: «No, non risponderemo a questo stasera. Mi dispiace». Christina poi si è allontanata dai microfoni confidando: «Non posso…ma sono felice per lei!».

APPROFONDIMENTI IL CASO Britney Spears desidera un altro figlio: «Ricomincio a vivere,... USA Britney Spears libera: dopo 13 anni un tribunale di Los Angeles ha... STATI UNITI Britney Spears libera e nuda, la popstar festeggia senza filtri su... IL CASO Britney Spears libera? Tutti contro tutti per una tutela da 60... PERSONE Britney Spears si sposa e mostra l'anello, chi è il futuro... PERSONE Britney Spears, prima vittoria in tribunale contro il padre: la danza...

Britney Spears contro Christina Aguilera

Atteggiamento che non si è fatta scivolare addosso Britney Spears. La cantante di "Baby one More time" ha anzi sottolineato la questione postando nelle sue storie Instagram il video del momento in cui Aguilera si è rifiutata di rispondere alla domanda su di lei, scrivendo parole molto pesanti:

«Adoro e amo chiunque mi ha supportato…ma rifiutarsi di parlare quando si conosce la verità equivale a mentire!!!! Tredici anni intrappolata in un sistema corrotto e abusante, ed è ancora un argomento difficile da discutere per la gente, perché??? Sono io quella che ci è passata!!!!» E poi l'elogio a Lady Gaga (seppur velato) arriva nella storia successiva. Lady Gucci, al contrario della Aguilera, ha accettato di discutere pubblicamente della questione, e la Spears l’ha lodata per questo. «Grazie Gaga per aver dedicato del tempo a dire qualcosa di gentile, mi hai fatto piangere! Ti voglio bene!» ha scritto Britney.

Il rapporto tra le due pop star

Una non presa di posizione quella di @xtina che Britney non ha prorpio capito, le due artiste infatti si conoscoo da tantissimo tempo. E nonostante la stampa americane le ha messe molte volte al centro di rumors che le vedevano in competizione da qualche tempo sembrava il clima fosse sereno tra le due popstar, ma forse ci è sfuggito qualcosa.

Britney Spears libera: dopo 13 anni un tribunale di Los Angeles ha revocato la custodia legale