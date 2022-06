Britney Spears, l'ex marito Jason Alexander dovrà starle lontano per tre anni (dopo il blitz al suo matrimonio)

Jason Allen Alexander ha ricevuto un ordine restrittivo e dovrà mantenere la distanza di 91 metri dalla sua ex Britney Spears per tre anni. La decisione del giudice è arrivata pochi giorni dopo che l'uomo si è introdotto nell'abitazione della cantante a Los Angeles, dov'erano in corso gli ultimi preparativi prima delle sue nozze con Sam Asghari, celebrate giovedì 9 giugno.

Britney Spears, ordine restrittivo per l'ex marito della cantante Jason Allen Alexander

L'uomo, che si è intrufolato in casa in diretta Instagram con lo scopo di rovinare il matrimonio della cantante, ha filmato la sua irruzione con il telefonino prima di essere fermato dalla sicurezza e portato via da alcuni agenti di polizia.

Per Alexander, che ieri ha partecipato da remoto all'udienza, la corte ha emesso un'ingente cauzione pari a 100mila dollari, insieme a un ordine restrittivo che lo costringe a stare lontano di quasi 100 metri dalla Spears per tre anni. L'accusa è di violazione di domicilio, vandalismo e percosse. Come riferito da un poliziotto alla Bbc, «c'è stato un alterco con gli agenti di sicurezza ed è lì che si è verificata la percossa. E durante l'alterco è stato rotto un oggetto, quindi è qui che entra in gioco il vandalismo. Dato che si trovava in una proprietà privata, è scattata la violazione di domicilio».

L'intento di Jason Allen Alexander era di incontrare Britney Spears, che lui continua a definire «la mia prima moglie, la mia unica moglie». In realtà i due si sono sposati a Las Vegas nel 2004, ma dopo 55 ore la cerimonia è stata annullata. Poco dopo la popstar ha sposato Kevin Federline, da cui ha avuto Sean Preston e Jayden, e dal quale ha divorziato nel 2007.