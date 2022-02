La versiona napoletana di «Brividi» , parodia sul Covid e sull'esito del tampone molecolare

Il 72esimo Festival di Sanremo si è concluso da meno di due giorni ma sui social cirolano già le prime rivisatazioni dei brani in gara. Protagonista assoluta la canzone vincitrice, «Brividi» di Mahmood e Blanco, che nella versione napoletana di Benny Oberholtzer pubblicata su Instagram, diventa una parodia sull'attesa dell'esito del tampone molecolare, in una situzione in cui si è quasi certi di essere positivi al Covid.

APPROFONDIMENTI FESTIVAL Sanremo, Mahmood e Blanco sono i vincitori del Festival. La... IL FESTIVAL Sanremo, la lunga notte di «Brividi»: i giovani... TELEVISIONE Sanremo, la finale fa ascolti record: oltre 13 milioni di spettatori...

Il testo

«Oggi mi son tamponato perché

son tre giorni che sto a pezzi

e mo aspetto il risultato e se ho il Covid

sono veramente ca**i.

Già stong in fila d'e tre

ma stu dottore nun ce sta mai,

ancora l'aggia sapé,

si è quarantena pe me tu dai

nun me fa cchiù suffrì

e non lasciarmi così.

Ncuoll teng e brividi,

già sto a tre tachipirin.

Faccio 'o molecolar che ngarr semp

e poi per il green pass o ssaje che m serv.

E pagherei per andar via,

accetterei anche una bugia.

Facc 'o molecolar che ngarr semp,

ma ncuoll teng e brividi, brividi, brividi».