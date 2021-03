Brooke Shields, l'agonia dopo l'incidente: «Temevo di non riuscire più a camminare»

Brooke Shields è da settimane in ospedale, dove è stata sottoposta a molti interventi dopo la rottura del femore, in seguito a un brutto incidente in palestra, che le è costato la rottura di un femore. L’attrice 55enne ha mostrato diverse foto della sua esperienza su Instagram: «Sto imparando di nuovo a camminare, temevo di restare paralizzata». «Ho fatto molti progressi - dice in un post l’attrice di “Laguna Blu” ed ex moglie di Agassi - ma il mio viaggio è soltanto all’inizio».

Shields ha raccontato alla rivista People di essersi rotta il femore destro in una palestra di New York, mentre stava usando una pedana di equilibrio. All’improvviso è come volata in aria, ed è caduta a terra, causandosi una brutta frattura. «Era come se stessi cadendo al rallentatore, ricordo che poi ho cominciato a urlare. Ho gridato come non ho mai fatto prima, un suono mai udito prima, il dolore era terribile». Shields racconta di avere temuto di restare paralizzata. In ospedale, poi, è stata sottoposta a un intervento, con l’inserimento di due protesi metalliche. Ma presto, si è reso necessario un secondo intervento, con altre placche per sostenere una frattura scomposta.

Dopo due settimane e mezzo, l’attrice ha potuto tornare a casa. Ma poi, una infezione l’ha costretta a un nuovo ricovero, a un’altra operazione e a ben tre trasfusioni sanguigne. Shields dapprima ha temuto che si trattasse di un tipo di batteri resistenti agli antibiotici, «ma per fortuna - spiega - non era così. Per poco non sono andata in setticemia. Mi sembra davvero impensabile».

Ora Shields è tornata a casa e ha inziato una difficile terapia per tornare a camminare. «Mi sento indifesa, è scioccante - dice - non posso neanche restare in piedi». Ma l’attrice si sente pronta ad affrontare anche questa sfida, dopo la depressione postpartum e le tante difficoltà incontrate nella sua carriera. «Sono l’unica che può affrontare una sfida simile».