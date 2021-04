Brumotti aggredito dagli spacciatori, Chef Rubio lo attacca: «Infame, troppe poche te n'hanno date»

L’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti è stato aggredito qualche giorno fa nel quartiere Quarticciolo dove stava documentando lo spaccio di droga: non certo la prima volta che a Brumotti accade qualcosa del genere, dato che ci sono parecchi precedenti analoghi in giro per l’Italia. Stavolta però c’è qualcuno che lo ha pesantemente criticato: parliamo di Chef Rubio, che su Twitter si è espresso contro l’inviato del tg satirico di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati