Bryan Adams atterra a Milano e lo scoprono positivo al covid: «E' la seconda volta che mi capita»

Bryan Adams di nuovo positivo al Covid per la seconda volta in un mese. Un periodo poco fortunato per il cantante Bryan Adams che, una volta atterrato all'aeroporto milanese di Malpensa, è risultato nuovamente positivo all’analisi del tampone: «Quindi – ha scritto in un post sul social – Me ne vado in ospedale». E' stato ricoverato in reparto al nosocomio di Busto Arsizio, in provincia di Varese.

Bryan Adams positivo per la seconda volta in un mese al Covid (Foto: Instagram)

In tempi di Covid Bryan Adams non sembra essere fortunato, dato che nonostante sia regolarmente vaccinato è risultato positivo al virus per la seconda volta in un mese. Il cantante canadese l'ha scoperto dopo i controlli fatti all'aeroporto di Malpensa, dove è arrivato con un volo Emirates proveniente da New York che ha fatto scalo a Milano, prima di ripartire per Dubai.

Bryan Adams (Foto: Instagram)

E’ stato lo stesso Bryan Adams, allegando una sua foto all’interno dell’aeroporto e alcuni scatti dell’ambulanza dove ha fatto il test, a dare la notizia sul social: «Eccomi – ha scritto nella didascalia del post - sono appena arrivato a Milano e sono stato trovato positivo al Covid per la seconda volta in un mese. Quindi vado in ospedale. Grazie per tutto il vostro supporto».

Bryan Adams è arrivato a Milano per il lancio del calendario Pirelli 2022, The Cal 'On The Road realizzato interamente con scatti del musicista canadese che ha fotografato numerose altre rockstar da Los Angeles a Capri. Al suo arrivo a Malpensa, aveva un po' di febbre e per questo gli è stato fatto un tampone che è risultato positivo. Sempre a Milano dal 28 settembre è in scena al Teatro Nazionale il musical Pretty Woman, di cui Bryan Adams ha curato le musiche.