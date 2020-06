Bud Spencer il supereroe napoletano dell'acqua clorata

«Il rimembrar delle cose passate» non è semplice operazione nostalgia, «affinchè le imprese degli uomini non sbiadiscano con il tempo, né rimangano senza gloria gesta illustri e degne di ammirazione». Alfiere ed emblema di Napoli nel mondo, sono già passati quattro anni dalla dipartita di Carlo Pedersoli, avvenuta il 27 giugno. Un eroe dei nostri tempi, un siluro in vasca. Protagonista in corsia e non solo. L’acqua il suo elemento naturale, da quando fu scaraventato in mare a Seiano, in maniera del tutto inaspettata, nel 1933.



«Credo di aver praticato tutti gli sport e il nuoto e la pallanuoto sono tra quelli che ho amato di più», ricorderà il cinematografico Bud Spencer, nato il 31 ottobre 1929 in via Generale Orsini, al civico 40, nello stesso stabile dello scrittore Luciano De Crescenzo, suo dirimpettaio e amico. Del rivale Alfonso Buonocore, papà del difensore-commercialista Fabrizio, dirà: «Ho sempre ritenuto Fofò un gran signore, oltre che un amico e un avversario leale. Un vero nobile partenopeo». A otto anni e mezzo Pedersoli gareggiava per il Circolo Canottieri. E proprio al Molosiglio 70 anni fa, il 10 giugno 1950, Buonocore stabilì i record italiani sui 100 e 200 stile libero con il tempo di 1’00” e 2’16”4. Tre mesi dopo a Salsomaggiore (19 settembre) il gigante buono riuscì ad abbattere il fatidico muro, il primo nuotatore italiano ad infrangere i sessanta secondi. Avvenimento senz’altro di quelli che trascendono la cronaca. Pietra miliare e punto di partenza. Il record (59”7) non venne registrato per la mancanza dei giudici ufficiali. L’indomani venne chiesto a Carlo di ripetere la prova e riuscì addirittura a migliorarsi: straordinario 59”5. Storia, ufficialità e convalida da parte della Fin.



«Solo rimanendo umile come un allievo, potrai diventare un maestro», il mantra che amava ripetere e che lo accompagnò per tutta la vita. Palmares robusto da nuotatore, una freccia imprendibile, leader incontrastato nei 100 metri sl dal 1949 al 1953, argento negli anni 55 e 57, ancora sul gradino più alto del podio nel 56. Prese parte ai Giochi del Mediterraneo ad Alessandria d’Egitto nel 1951 (argento - 59”9), nello stesso anno a Genova migliorò di un secondo (58”9), nel 1952 si attestò su 58”2. In staffetta, in Germania, 57”2. Di primato in primato. Crescendo clorato.



Bolide. Nel 1941 vinse i 400 rana nel campionato sociale categoria ragazzi. A 15 anni il suo primo record nazionale: 200 m rana in 3’21”3. Partecipò alle Olimpiadi di Helsinki 52 e Melbourne 56, con i colori cremisi delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato sorto due anni prima.



Indossò la calottina della Rari Nantes Napoli, della Lazio, e del Settebello. Si distinse ai Giochi del Mediterraneo di Barcellona nel 1955, dettando legge in Spagna: le tre vittorie gli valsero l’oro. Perfezionò il suo record (57”7) nel periodo di residency alla Yale University, negli Stati Uniti, un onore e un privilegio offerto ai migliori atleti. E poi il rugby e la boxe. «Una polisportiva umana», conio di Luca Marmo. Il celebre napoletano di Santa Lucia prese parte a Quo vadis e Addio alle armi. Tifoso del Napoli (al 90%) e della Lazio (10%).



Popolarissimo in Germania e in Ungheria. I teutonici gli hanno intitolato la Bud Spencer Bad, piscina comunale a Schwäbisch Gmund, città a 50 km da Stoccarda, dove vinse naturalmente nella sua specialità: sul suolo tedesco il primo nuotatore in assoluto a primeggiare in meno di un minuto. Auf Wiedersehen! In terra magiara è considerato un personaggio di culto. A Budapest gli è stato intitolato il Bud Spencer Park e in suo onore è stata eretta una statua in bronzo, di 500 kg e alta 2,40 metri. Opera della scultrice Szandra Tasnadi sulla Corvin Promenade.



In «Bud. Un gigante per papà», edito da Giunti, la figlia scrive al padre. I ricordi della secondogenita dell’attore e del versatile sportivo, Cristiana Pedersoli.



Di diritto la Fin concesse al campione napoletano i brevetti di allenatore per il nuoto e la pallanuoto. Carlo Pedersoli riuscì a riempire ogni inesorabile minuto, dando immenso valore a ognuno dei sessanta secondi e anche (e soprattutto) al di sotto di essi, come insegnano le sue memorabili imprese. Per questo Napoli, città di mare che adora il gioco con il pallone, lo amerà per sempre.















































