Bufera su Vesi per il video sui Rolex a Napoli, il pizzaiolo: «Mi farò perdonare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È affrantoe, se potesse tornare indietro, quel video nelle storie dinon lo pubblicherebbe più. Ma ormai la bufera si è scatenata, non solo sui social network , e da un po’ di giorni uno dei pizzaioli più rinomati di, titolare di locali aperti nella città partenopea e a, sta subendo insulti e minacce diretti anche ai fratelli e ai suoi dipendenti. A provocare una reazione così violenta è stata una breve clip in cui l’imprenditore, inquadrandosi il braccio mentre era a bordo di una, sosteneva che nel capoluogo lombardo, dove si trovava in quel momento, una persona può girare tranquillamente con un Rolex al polso, inveceNemmeno il tempo di pubblicarlo e quel video ha cominciato a girare, ripreso e condiviso anche su altri social, ma i post e i commenti che lo accompagnavano erano tutt’altro che lusinghieri nei confronti del suo autore, che in sostanza veniva. In più s’invitava a vendicare l’offesa,. E così Giuseppe Vesi è corso ai ripari, chiedendo scusa prima sugli stessi social network e poi ai microfoni di Radio Marte : «Non ci sono parole per scusarmi e giustificare questa mia uscita – ha dichiarato l’imprenditore, intervenendo telefonicamente nel corso del programma–. Non volevo offendere nessuno, dopo quel video ce n’era un altro, dove, ma purtroppo è diventato virale solo il primo. Mi sono subito reso conto che avevo fatto una fesseria e l’ho cancellato immediatamente, ma ormai era troppo tardi».Poi, incalzato dai conduttori,, si è rivolto direttamente ai radioascoltatori: «– ha dichiarato Vesi –. Ho commesso un grave errore per cui sto pagando, ma se la stanno prendendo anche con i miei dipendenti, che stanno ricevendo minacce e telefonate anonime , e con i miei fratelli, che hanno le loro pizzerie nel centro storico e che con me non c’entrano nulla. Purtroppo,. E ora anche loro sono avvelenati con me».Infine, Simioli ha proposto al pizzaiolo di mettere su un’iniziativa in collaborazione con la radio per riparare all’offesa arrecata: «– ha affermato Vesi, accettando la proposta-sfida dello speaker –. E in quell’occasione chiederò ancora scusa per il mio comportamento».