Si porta a casa il buffet degli sposi dopo aver regalato 5 dollari: l'ira della coppia

Martedì 7 Maggio 2019, 15:51 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 16:51

Fa un regalo da 5 dollari agli sposi, ma poi spazzola quasi tutto il buffet portandoselo a casa prima della cerimonia. Di cose strane ai matrimoni se ne vedono spesso, ma questa ha dell’incredibile. Una donna si è sfogata su Facebook dopo che un’ospite si è presentata al suo matrimonio con dieci contenitori. Il motivo? Portare a casa il cibo dal buffet nuziale. E' accaduto negli Stati Uniti , inNel post la sposa. di origini polacche, ha dichiarato di aver invitato soltanto parenti ed amici stretti, circa venticinque persone, e l’ospite in questione era la figlia di un amico di suo padre - costretto a dare forfait al matrimonio pochi giorni prima del ricevimento - alla quale aveva concesso di venire come favore. La donna sarebbe dovuta venire accompagnata dal marito, ma si è presentata da sola, con al seguito soltanto i contenitori.La sposa ha spiegato che, insieme al marito, hanno organizzato un ricevimento a buffet, con un tavolo dedicato ai biscotti. La donna ha caricato sette contenitori con cibo da portare a casa, più altri tre pieni di biscotti fatti in casa, un paio di bottiglie di birra e la maggior parte dei centrotavola.LEGGI ANCHE: La figlia si sposa, lui pulisce le finestre. Giù dalla scala per quattro metri, muore ex poliziotto LEGGI ANCHE: Caro-matrimoni, sgravi fiscali ai giovani sposi Ha poi aggiunto: ”Non mi sono accorta di nulla, ero troppo occupata con il matrimonio, ma mio padre mi ha riferito il giorno dopo. E quando abbiamo aperto il nostro ‘regalo’, ci ha dato soltanto cinque dollari. Non è uno scherzo. Una banconota da cinque dollari”.Le persone presenti al matrimonio sono rimate scioccate dal comportamento e dalla maleducazione dell’ospite. Una donna ha commentato: “Alcune persone non hanno nessuna vergogna, specialmente in occasione di un matrimonio”.