Bugliano, il comune che non esiste ma fa ridere è diventato un fenomeno sul web

Ricordiamo che nel territorio del nostro comune possono circolare tutte le auto, da Euro 0 a Euro 6.2

Noi non discriminano nessuna auto #diesel. Le auto elettriche che andassero nella fighetta Milano.

"Trattori are welcome in Bugliano" — Comune di Bugliano (@CBugliano) 18 marzo 2019

➡️➡️➡️SEDUTA STRAORDINARIA del consiglio comunale in data 19 marzo. Discussione sull'attivazione di 4 autovelox per finanziare il #redditodicittadinza e garantire l'assunzione di 3 #navigator.



La diretta streaming non ci sarà causa rottura router WiFi. pic.twitter.com/fc6TYg6T1Z — Comune di Bugliano (@CBugliano) 18 marzo 2019

⚠️⚠️⚠️ Domani mattina, per favore, non intasate l'unico ufficio postale del nostro comune.

Se volete info su #RedditoDiCittadinanza andate nelle sedi locali di Lega e M5S.

Sennò @Poste chiude pure questo ufficio e poi bisogna andare a Fauglia a pagare i bollettini. — Comune di Bugliano (@CBugliano) 18 marzo 2019

❗️❗️❗️ATTENZIONE

Dato che Poste Italiane ci ha lasciati con un unico ufficio in tutto il comune, chiediamo ai cittadini di non urlare se qualcuno non riceve il #redditodicittadinza

È l'ennesima volta che alla direttrice saltano i nervi. Per favore andate ai CAF o all'INPS a Pisa — Comune di Bugliano (@CBugliano) 20 marzo 2019

🚫🚫🚫ATTENZIONE

Per l'ennesima volta la direttrice dell'ufficio postale di via Garibaldi ci riferisce gli ennesimi episodi di maleducazione. Capiamo che per gli anziani del paese è un passatempo fare la fila alle poste già alle 6:00, ma si prega di non urlare all'apertura. — Comune di Bugliano (@CBugliano) 19 marzo 2019

Quanto ci manca Giselda, la postina che ha servito il nostro comune per 15 anni. Il nuovo postino, evidentemente non sa che la mattina può trovare il sindaco e tutti gli impiegati al bar di fronte.

Perché lasci l'avviso della raccomandata?

Ne discuteremo nel prossimo consiglio!!! pic.twitter.com/7tzXONIif5 — Comune di Bugliano (@CBugliano) 21 marzo 2019

➡️➡️➡️ Ringraziamo il gruppo #M5S di #Bugliano per aver donato un PC Pentium con ben 16 MB di RAM e modem 56K alla scuola elementare Bava Beccaris.

Nonostante il gradito dono, non riteniamo opportuno intitolare la saletta di infromatica della scuola a Roberto #Casaleggio. pic.twitter.com/wsfVNK2ykh — Comune di Bugliano (@CBugliano) 22 marzo 2019

🔴INCONTRO col prof. Fabio Buggiani stasera alle 21:30 nell'aula magna della scuola Bava Beccaris per discutere su "Libertà d'espressione nel XXI sec. Opportunità o pericolo?"

La cittadinanza è invitata a partecipare e aportare degli stuzzichini. pic.twitter.com/YlbTo1uhdd — Comune di Bugliano (@CBugliano) 20 marzo 2019

⚠️PERDITA CARICO PANNOLONI⚠️

In Via XX Settembre un furgone della #Geofor ha perso il carico di pannoloni. Si invitano i cittadini a non raccoglierli per usarli come concime. Geofor sta ripuldeno la strada e fra 15 minuti la circolazione tornerà normale.

Grazie. pic.twitter.com/N6Xp172Dno — Comune di Bugliano (@CBugliano) 23 marzo 2019

🔴Si comunica che domani, 20 marzo, nella frazione di San Ruffino, si potrà buttare di tutto nel bidone della differenziata. Giacomo Bandelghi, l'operatore ecologico pignolo, è in FERIE!!!

Approfittate di questo giorno per buttare ciò che volete! pic.twitter.com/Ihxd9BvNvF — Comune di Bugliano (@CBugliano) 19 marzo 2019

🚫🚫🚫Non fate i furbi con la raccolta differenziata. Abbiamo molti cittadini che si sono offerto di spiare i vicini di casa.

Vi vediamo mettere la plastica nella carta!

Occhio! 👁️👁️👁️ pic.twitter.com/wKgygcajoy — Comune di Bugliano (@CBugliano) 20 marzo 2019

⚠️ @AcqueSpA ci ha comunicato un consumo elevato di acqua a Bugliano. Ricordiamo ai cittadini che la #giornatamondialedellacqua serve a sensibilizzare il risparmio e non è una festa!

Chiudete quei cazzo di rubinetti! — Comune di Bugliano (@CBugliano) 22 marzo 2019

🔴 FALSO AVVISTAMENTO di #XiJinping a Bugliano. Numerosi cittadini hanno riferito l'avvistamento del presidente cinese. Trattasi di Xi Zhou, negoziante di Ponsacco oggi presente a #Bugliano per mercato settimanale. Non dategli fastidio! — Comune di Bugliano (@CBugliano) 22 marzo 2019

🔴PRECISAZIONE

L'amministrazione comunale di #Bugliano precisa che non c'è alcuna correlazione tra la diminuizione dei felini d'affezione e la sagra del coniglio.

Le voci messe in giro dai sindaci dei comuni limitrofi sono infondate.

We Love Cats! pic.twitter.com/ocpBZOKm9c — Comune di Bugliano (@CBugliano) 24 marzo 2019

🔴Lunedi 25 marzo verrà discussa in Consiglio l'analisi costi benefeci del tabernacolo di Via del Fieno. Costruita nel 1925, da allora non ha fatto nessun miracolo e la sua demolizione consentirà di miglirare la circolazione delel auto.



Demolizione della #Madonnina?#StayTuned ! pic.twitter.com/e3AR6tueqb — Comune di Bugliano (@CBugliano) 20 marzo 2019

🔴AIUTATECI a trovare questo pirata della strada che almeno due volte la settimana passa davanti l'autovelx al KM 13 della SP65 a oltre 180 Km/h.

Nascondere la targa e sbeffeggiare le istituzioni non lo salverà dal sequestro dell'auto e dalla sopensione della patente.

FATE GIRARE pic.twitter.com/i2ahBlrJB1 — Comune di Bugliano (@CBugliano) 19 marzo 2019

⚠️⚠️⚠️COMUNICAZIONE IMPORTANTE!

Il comandante dei vigili ci ha comunicato che di notte un ignoto ha usato il DAE defribillatore di Piazza della Repubblica per caricare la batteria del suo Piaggio Ape 50.

RICORDIAMO che si tratta di un dispositivo medico e non di un utensile. pic.twitter.com/C0b2dPqjmH — Comune di Bugliano (@CBugliano) 21 marzo 2019

⚠️SPREGIO NELLA SEDE PD⚠️ Approfittando di #ItaliaFinlandia ignoti hanno sostituito la foto del neo segretario @nzingaretti con quella di @matteorenzi

Inutile inseguimento tra vigili in bicicletta elettrica e ladri su Vespa PX150 svaniti nei campi del paese. Sgomento del sindaco pic.twitter.com/ddqEpUZTC3 — Comune di Bugliano (@CBugliano) 23 marzo 2019

🔴COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In questi giorni Don Enrico sta effettuando la benedizione delle case. Ricordiamo che NON è obbligatorio farlo entrare in casa né tantomeno dargli 5 euri.

Se non lo volete in casa basta dire la frase "No, grazie". — Comune di Bugliano (@CBugliano) 20 marzo 2019

🔴ORA LEGALE IN ARRIVO

ricordiamo che anche quest'anno il Comune di Bugliano parteciperà con gioia al ritorno dell'ora legale.

Domenica 31 marzo alle ore 3:00 ricordatevi di alzarvi e mettere un'ora indietro gl iorologi.#oralegale pic.twitter.com/OtQzQpRIxE — Comune di Bugliano (@CBugliano) 20 marzo 2019

A # Pisa esiste questo "parcheggio" per giovani sfaticati. A # Bugliano, già a 14 anni vanno a lavorare nei campi per portare a casa la pagnotta. #unipi pic.twitter.com/63Uyqj7iL3 — Comune di Bugliano (@CBugliano) 21 marzo 2019

Qui è dove gli studenti di #unipi vanno a nutrirsi. A #Bugliano insegnamo loro a provvedere da soli al cibo con caccia, pesca e agricoltura. pic.twitter.com/sQD3cTtT4x — Comune di Bugliano (@CBugliano) 21 marzo 2019

A #Pisa fanno tanto i ganzi con le colonnine elettroniche e poi arriva il solito incivile. A #Bugliano i nostri vigili sono più solerti! Multa e squartamento dei pneumatici. pic.twitter.com/xRvdxfIWli — Comune di Bugliano (@CBugliano) 21 marzo 2019

Martedì 26 Marzo 2019

C'è un Comune, in provincia di Pisa, che non esiste, ma è diventato famoso in tutta Italia nel giro di pochi giorni. Si tratta del Comune di Bugliano, la cui fittizia amministrazione comunale si è dotata di un account Twitter esistente da appena una settimana e già seguito da oltre seimila utenti. I contenuti, d'altronde, sono imperdibili e divertenti.In tutta Italia, non esiste alcun Comune di Bugliano. L'unica Bugliano presente nel territorio nazionale è infatti una frazione del Comune di Barga, in provincia di Lucca. In molti, però, non lo sapevano e quando è improvvisamente comparso questo account Twitter c'è chi ha creduto che fosse davvero gestito dai social media manager di un'amministrazione comunale di un piccolo paese di provincia. Eppure, qualche dubbio poteva venire ancora prima di leggere il primo tweet e dando un'occhiata alla descrizione del profilo: «Informazioni ed eventi sul territorio. Specializzato nella coltivazione della barbabietola da zucchero».Per chi è abbastanza esperto di comunicazione politica sui social, basta poco per rendersi conto che questo account Twitter ironizza sull'attualità politica realizzando divertenti parodie dei contenuti dei (veri) profili dei principali esponenti politici e delle più importanti amministrazioni locali d'Italia. Si pensi, ad esempio, al tema del blocco del traffico: il Comune di Bugliano fa sapere che «non discriminiamo alcun motore, le macchine elettriche vadano nella fighetta Milano, da noi i trattori sono benvenuti».I divertenti tweet del Comune di Bugliano affrontano poi i temi principali dell'attualità politica. A cominciare dal reddito di cittadinanza, che il sindaco vorrebbe finanziare con degli autovelox per potersi permettere anche l'assunzione di tre navigator, prima dell'appello a non intasare l'unico ufficio postale del paese: «Se volete informazioni, chiedete a Lega e M5S. Se poi le poste chiudono, dobbiamo andare a pagare i bollettini in un altro paese».Quello dell'e del reddito di cittadinanza è un tema piuttosto ricorrente, nel. Le problematiche evidenziate dal finto account, d'altronde, sono varie e delicate, a cominciare dall'abitudine di tutti i dipendenti comunali a passare il tempo al bar invece che in ufficio: «Perché il nuovo postino ci lascia l'avviso della raccomandata?». Ma il bello deve ancora venire.Nell'immaginarioo c'è anche una, intitolata as, il generale dell'esercito che nel 1898 stroncò nel sangue le rivolte popolari di Milano per il pane. Qui il sindaco, il professor, tiene anche diverse conferenze.Le problematiche di ogni comune, anche quelli fake, sono sempre le stesse:in primis. Il tema della raccolta differenziata è molto sentito ao. Così, se il camion della nettezza urbana perde un carico di pannoloni sporchi, i cittadini sono invitati a non usarli come concime per i campi. Oppure, in assenza di netturbini solerti, viene annunciato che sarà possibile buttare rifiuti indifferenziati in tutti i bidoni. Anche se poi i cittadini sono molto più attenti dell'amministrazione comunale...I tweet di questo divertente account vanno di pari passo con l'attualità. In occasione della giornata mondiale dell'acqua, ad esempio, ilricorda: «Chiudete quei rubinetti, serve a sensibilizzare sul risparmio, non è una festa!». E su, giunto in visita ufficiale in Italia, l'account su Twitter annuncia: «Non è stato avvistato da noi, quello è Xi Zhou, negoziante di Ponsacco giunto a Bugliano per il mercato settimanale, non dategli fastidio».si tengono anche importanti eventi gastronomici, come la sagra del coniglio. Il Comune fa sapere: «Non c'è alcuna correlazione tra diminuzione di gatti e la sagra, sono voci messe in giro dai sindaci dei comuni vicini. Noi amiamo i gatti!». Qui, poi, le analisi costi-benefici di certo non riguardano i treni ad alta velocità.L'ordine pubblico è un altro tema molto importante. L'amministrazione chiede la collaborazione dei cittadini in diversi casi, a cominciare da un blitz in una sede del, dove qualcuno ha fatto irruzione per sostituire la foto di Nicola Zingaretti, nuovo segretario, con quella del suo predecessore, Matteo Renzi.Con l'avvicinarsi della Pasqua, arrivano anche le benedizioni del parroco. Ilricorda che «non è obbligatorio aprirgli né dargli soldi, basta dire "No, grazie"». La comunicazione alla cittadinanza interessa anche aspetti come il ritorno dell'ora legale: «Ricordate di alzarvi alle 3 e di mettere indietro gli orologi».Se c'è qualcosa di autentico, nel, è quel tipico. In questo paese immaginario, infatti, non si ama molto il capoluogo,. L'università e la mensa sono viste così: «Parcheggi per giovani sfaticati, da noi a 14 anni si va già a lavorare nei campi per portare a casa la pagnotta. A Pisa hanno un ristorante dove nutrirsi, i nostri giovani invece vengono formati a procacciarsi il cibo con caccia, pesca e agricoltura». Anche sul divieto di sosta, a Bugliano le cose vanno diversamente rispetto a Pisa: «Fanno tanto i ganzi con le auto elettriche, poi arrivano gli incivili. I nostri vigili sono più solerti: multa e squartamento dei pneumatici».