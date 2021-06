Burgirr sembra un bambino ma ha 17 anni, ecco chi è la nuova star dei social: i suoi video sono virali

Chiunque guardi i video e contenuti sui suoi account social può essere tratto in inganno perché Burgirr (pseudonimo online) sembra un bambino ma non lo è. Sui profili Instagram e TikTok da migliaia di followers alcune immagini potrebbero impressionare. Fa delle cose da adulti con l'aspetto di un bambino perché in realtà è un ragazzo di 17 anni di nome Abdu Rozik, nato e cresciuto in Tagikistan. Ecco chi è la nuova star dei social i cui video...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati