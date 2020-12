Burioni contro Heather Parisi: «Niente vaccino? Più che essere attaccata, si attacca al tram»

«Più che essere attaccata se non fa il vaccino e si ammala si attacca. Al tram». Sono queste le parole che Roberto Burioni scrive su Twitter, commentando le parole di Heather Parisi in merito al vaccino contro il Covid. L'ex showgirl si è esposta non nascondendo i suoi dubbi sul vaccino affermando che non lo faranno né lei, né nessun componente della sua famiglia.

«Io e la mia famiglia non faremo il vaccino perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo», ha scritto Heather Parisi, che vive da tempo ad Hong Kong. «Sono perfettamente consapevole che per questa scelta in Italia (non a Hong Kong) sarò derisa, attaccata, emarginata e che molti, in assoluta malafede, mi definiranno novax - ha proseguito - Purtroppo, nella società di oggi, la libertà e la tolleranza hanno ceduto il posto alla prevaricazione e alla violenza. Ma se questo è il prezzo da pagare per difendere l'ennesima violazione di un diritto inviolabile, lo faccio senza esitazione».

Roberto Burioni, da sempre invece a favore di una campagna di vaccinazione di massa, ha voluto replicare alle parole della Parisi che rischia di essere un esempio per altre persone. Burioni ha ammesso che si vaccinerà il prima possibile e che l'unico modo per sconfiggere la malattia sarà proprio la vaccinazione.v

Più che essere attaccata se non fa il vaccino e si ammala si attacca. Al tram. https://t.co/VexrFdj7b2 — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) December 25, 2020

