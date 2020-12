​​Burioni: «Meglio il Covid che la Roma». Poi cancella il tweet. E Luca Bizzarri si offre come suo social media manager

Gaffe social di Roberto Burioni. Il professore di Virologia all’Università San Raffaele di Milano, questa sera, rispondendo a un utente su Twitter, ha tentato di scherzare: «Meglio Covid-19 della asroma». Una battutaccia infelice, certo. Ovviamente si è scatenata subito una bufera sui social: tanto che Burioni è stato costretto a cancellare il post poco dopo.

L'utente che aveva chiamato in causa Burioni inizialmente aveva scritto: «Non seguo il calcio ma per il vaccino, per i miei, io posso aspettare, farei il tifo per qualsiasi squadra». A quel punto Burioni, noto tifoso della Lazio, ha giocato la carta dell'ironia (ironia?) calcistica e ha optato per la risposta(ccia) sulla Roma. Già in passato, del resto, Burioni era stato criticato dai tifosi romanisti per alcune battute di scherno nei confronti della squadra giallorossa.

Come detto, in dieci minuti, tante persone hanno criticato il tono della risposta del professore. E così lui ha provato vanamente a correggere il tiro: «Datevi una calmata, è una battuta». Niente da fare. In quel momento si è inserito nella conversazione l'attore Luca Bizzarri: «Mi offro gratuitamente (come sempre) come social media manager», ha scritto su Twitter, rivolgendosi direttamente a Burioni. Immediata la replica: «Lasciamo perdere, sono io ad essere fesso. Chi è cresciuto nel mondo reale fa fatica ad adattarsi a questo virtuale in età matura. Bisogna accettarlo. E se scrivevo "vecchio" poi mi crocifiggevano i coetanei».

Ultimo aggiornamento: 15 Dicembre, 00:55

