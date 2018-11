Storico caffè chiude a Venezia dopo 70 anni, cinesi lo trasformano in un ristorante

Venerdì 16 Novembre 2018, 09:15 - Ultimo aggiornamento: 17 Novembre, 13:49

In calle dei Fabbri è un'istituzione. Un buon caffè o un aperitivo, cordialità e poi incontri con tante persone, soprattutto residenti o professionisti che comunque lavorano tra Rialto e San Marco. Oggi, però, sarà l'ultimo giorno di apertura del caffè Doria, situato all'angolo tra calle dei Fabbri e calle San Luca e i titolari, Andrea Cavallin e Riccardo Ferro, hanno deciso di dare una festa d'addio per i clienti più affezionati che qui trovavano un punti di riferimento per un caffé con brioche e Gazzettino, uno spuntino a metà giornata o l'aperitivo serale.La licenza di pubblico esercizio è stata ceduta ad, i quali non resteranno però nello storico locale ad angolo, ma trasferiranno l'autorizzazione ai piedi del ponte del Lovo nei locali che fino a pochi mesi faerano dell'agenzia di viaggi Grand Canal e dove adesso sono in corso lavori di adeguamento. Così, ci sarà un altro ristorante in una zona che vanta già un'offerta vastissima soprattutto di ristorazione riservata a turisti.Qualcuno potrebbe chiedere ... Ma San Marco non è una zona in cui le licenze di somministrazione sono bloccate e contingentate?. Certamente, ma nessuna norma vieta il trasferimento all'interno della stessa microarea, come peraltro è stato fatto per campo Santa Margherita, per mettere un freno alla proliferazione di locali. Quindi, un trasferimento di pochi metri è possibile perché non esiste più distinzione tra licenza di bar e di ristorante. Il fondo su cui fino a oggi si trova lo storico bar e caffé (esiste almeno dal secondo dopoguerra, ma ci sono testimonianze che parlano almeno degli anni Venti) ovviamente non potrà più avere quella destinazione e diventerà un negozio.Andrea e Riccardo sono entrambi di Jesolo e per 12 anni si sono sobbarcati il viaggio per consentire l'apertura 6-20.30 del locale. Prima di loro Luciano da Mirano, rimasto per 8 anni, poi il veneziano Bruno, che con la moglie è rimasto per 37 anni e ancora oggi passa a controllare e a salutare. E pare ci fosse un altro titolare ancor prima, quando il nome del bar era Caffè Sceicco.«Impossibile dire che non ci dispiace andarcene - raccontano - perché qui abbiamo passato 12 bellissimi anni. Abbiamo avuto tante soddisfazioni, ma sono stati anche anni faticosi e quindi c'è voglia di cambiare, stare vicini alle nostre famiglie».Il futuro comunque resta un'attività di ristorazione. «Questo è il nostro mestiere - rispondono, ma intanto ci prendiamo un momento di respiro. Dicevamo, qui fino a qualche tempo fa c'erano tanti uffici, c'erano gli studi legali. Tutti si sono trasferiti a piazzale Roma e al Tronchetto. E i turisti non è che portino chissà cosa. Quindi il lavoro è diventato differente».Con loro ci sono anche Gioele e Francesca, i due dipendenti, che li hanno coadiuvati nella gestione. «Abbiamo avuto tanta gente tra i nostri amici - concludono - in particolare il personale del teatro Goldoni, che ci ha portato gente come Leo Gullotta, Gaspare e Zuzzurro e Alessandro Gassmann, direttore per diversi anni».