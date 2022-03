Caffè, una ricerca dimostra che fa bene al cuore (senza esagerare)

Il caffè non è nemico del cuore, anzi. Una ricerca lo indica come un alleato della salute cardiovascolare. Secondo lo studio, che sarà presentato al 71esimo congresso dell'American college of cardiology, due o tre caffè al giorno fanno bene al cuore, riducono il rischio di aritmie e eventi cardiovascolari come infarto e ictus, e possono allungare la vita. «Siccome il caffè aumenta il battito cardiaco, le persone si preoccupano del fatto che consumarlo potrebbe favorire o peggiorare la salute del cuore. Questo è uno dei motivi per cui probabilmente è diffusa la raccomandazione di non bere caffè», osserva il coordinatore dello studio Peter Kistler, dell'australiano Alfred Hospital and Baker Heart Institute di Melbourne. Prosegue: «Probabilmente il caffè va incluso come parte di una dieta sana per persone con o senza patologie cardiache già in atto».

APPROFONDIMENTI VENEZIA Venezia, imprenditrice cinese rileva lo storico «Gran... L'INIZIATIVA Paestum Wine Fest, tutto pronto per la decima edizione del salone del... IL DIBATTITO «Cafè Europa»: a Napoli si discute sulla...

I ricercatori sono partiti da un campione di oltre mezzo milione di individui, il cui stato di salute è stato monitorato per oltre 10 anni. Le persone coinvolte nello studio sono state suddivise in gruppi in base al consumo giornaliero di caffè: da zero a meno di una tazzina, una sola tazzina, da 2 a 3, da 4 a 5, più di 5 al giorno. È emerso così che nelle persone senza problemi cardiaci all'inizio dello studio, bere due o tre tazzine al giorno offre i massimi benefici in termini di protezione cardiovascolare. Questo livello di consumo si associa a una riduzione del 10-15% del rischio di sviluppare malattia delle coronarie, scompenso cardiaco, aritmie o del rischio di morire per qualunque causa. Invece, il rischio di morte per ictus o infarto è risultato più basso per un consumo di una sola tazzina al giorno. Quindi i ricercatori hanno considerato la parte del campione con un pregresso di problemi cardiovascolari; individui con una diagnosi di aritmia o con malattia delle coronarie, ed è emerso che bere caffè riduce il loro rischio di morte. Ad esempio. Chi soffre di fibrillazione atriale, bevendo caffè vede ridotto del 20% il suo rischio di morte.