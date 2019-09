Morto il figlio di Cafu, Totti commosso su Instagram: «Non è possibile, l'ho visto crescere»

L ho visto crescere....nn è possibile!!!! Ti sono vicino amico mio con tutto il 💔..riposa in pace Danilo 🙏🙏

Giovedì 5 Settembre 2019, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2019 10:53

Il figlio di Marcos Cafu, Danilo, è morto di infarto mentre giocava a pallone a casa a 30 anni ieri sera: un dramma incredibile per la famiglia del calciatore brasiliano, ex Roma e Milan, E il suo ex compagno di squadra e capitano Francesco Totti ha voluto mandare il suo abbraccio virtuale a Cafu tramite i social network.», ha scritto Totti, a corredo di una foto di Cafu in maglia giallorossa. Una tragedia per l'ex terzino della Nazionale verdeoro, sempre sorridente e positivo e che ha lasciato un ricordo splendido in tutte le squadre che ha giocato.