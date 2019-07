Venerdì 12 Luglio 2019, 19:30

MASSA LUBRENSE - Si sono conosciuti sui banchi delle scuole elementari, salvo poi cominciare frequentarsi quando erano poco meno che ventenni. Il tempo, però, non sembra scalfire l'amore tra Jamie Carragher, ex calciatore del Liverpool vincitore della Champions League nel 2005, e la moglie Nicola. I due, sposati da 14 anni, si sono concessi una vacanza in quello che storicamente rappresenta il buen retiro di migliaia di turisti britannici: la penisola sorrentina. Nelle scorse ore sono stati avvistati sulla palafitta del ristorante "Lo Scoglio", a Marina del Cantone, per un pranzo a base di piatti tipici, oltre che di verdure e frutta che la famiglia De Simone, titolare del locale più amato dai vip, coltiva nelle tenute di Pontone e Villaggio Casa.Negli ultimi giorni Jamie e Nicola hanno visitato anche la costiera amalfitana. A cominciare da Positano, dove la coppia ha percorso i caratteristici vicoli della Città verticale prima di ritrovarsi a cena nel ristorante "La Sponda". Qui Carragher, vera e propria leggenda del calcio inglese e oggi apprezzato commentatore sportivo, ha sfoggiato una maglietta un po'... "vintage". «Felice anniversario, tigre - ha scritto, in una storia pubblicata su Instagram, all'indirizzo dell'animale raffigurato sul tessuto - Comprai questa t-shirt esattamente 18 anni fa e la indosso una volta all'anno. C'è ancora tanta vita in questa maglietta».Ormai 41enne, Carragher è un'icona dei Reds con i quali ha vinto una Coppa Uefa, un Supercoppa Uefa e, soprattutto, la Champions League al termine di una rimonta epica ai danni del Milan. Era il 25 maggio 2005 e sulle panchine delle squadre erano accomodati due allenatori che hanno successivamente guidato anche il Napoli: Rafael Benitez per il Liverpool e Carlo Ancelotti, attuale mister degli azzurri, per il Milan. In maglia rossa Jamie ha giocato dal 1990 al 2013, diventando il secondo giocatore col maggior numero di presenze in partite ufficiali e il recordman di partite disputate nelle competizioni europee. Dal primo luglio 2005 è sposato con Nicola dalla quale ha avuto due figli, Mia e James.