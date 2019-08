Sabato 3 Agosto 2019, 18:45

MASSA LUBRENSE - È notoriamente un amante della "dolce vita", oltre che uno dei bomber più forti della storia del calcio italiano e un allenatore in rampa di lancio. Filippo Inzaghi, oggi tecnico del Benevento, non si è lasciato scappare l'occasione per qualche ora all'insegna del mare e della buona tavola. Dove? Sulle palafitte del ristorante "Lo Scoglio", a Marina del Cantone, tradizionale "rifugio" estivo di centinaia di vip tra i quali anche molte stelle dello sport. E così, pochi giorni dopo la toccata e fuga del calciatore argentino Sergio Aguero, "Superpippo" ha assaggiato le prelibatezze cucinate dallo chef Tommaso De Simone, grande appassionato di calcio. Immancabile la foto-ricordo con lo staff del ristorante, in visibilio per l'arrivo dell'ex centravanti di Juventus, Milan e nazionale italiana, più in forma che mai a dispetto dei 45 anni suonati.