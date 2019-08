Sabato 24 Agosto 2019, 20:42 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2019 21:19

SORRENTO - Non siede su una panchina esattamente da cinque anni, quando si concluse la sua ultima esperienza come tecnico del Boca Juniors. Agli sportivi e ai tifosi più attenti, però, la sua presenza nel centro storico di Sorrento non è sfuggita. Carlos Bianchi ha scelto la Costiera per trascorrere parte delle sue vacanze. Il 70enne ex calciatore e allenatore argentino, più sorridente e in forma che mai a dispetto dell'età che avanza, è stato avvistato lungo le strade della città di Torquato Tasso. E non si è sottratto al rito della foto-ricordo con i tanti appassionati di calcio sorrentini, primo fra tutti Peppe Maresca. D'altra parte, nonostante la sua prolungata lontananza dal campo e dalla panchina, Bianchi resta uno degli allenatori più vincenti della storia. Per lui, che nella stagione 1996/1997 guidò la Roma nel campionato italiano di serie A, parlano i numeri: è l'unico tecnico ad aver vinto quattro Coppe Libertadores e tre Coppe Intercontinentali, oltre a essere stato designato per ben cinque volte come allenatore sudamericano dell'anno.