Calendario curvy, scelta la modella stabiese Paola Mauriello: «Fermiamo il body shaming»

Da Castellammare a Ghedi per partecipare ad un casting per un calendario curvy. Da Castellammare fino alla città in in provincia di Brescia con un solo pensiero nella testa dire un ''no'' forte e chiaro al body shaming.

Paola Mauriello è una delle 12 donne scelte dal fotografo Piero Beghi per prendere parte all'edizione 2023 del calendario “Curvy love Total white” . Giunto alla quarta edizione dopo una preselezione ed un casting durato tre giorni le 12 modelle, provenienti da varie città italiane, da abbinare ai vari mesi del 2023 sono state individuate e tra queste la stabiese Paola Mauriello .

«Ho voluto partecipare ai casting del calendario di Piero Beghi - spiega Paola Mauriello - per una forma di riscatto personale. Per dimostrare che si può passare dall'avere un bruttissimo rapporto con sé stessi e con ciò che si vede allo specchio, all'amarlo tantissimo ed accettarlo per ciò che è. Senza forzare la propria essenza rimanendo fedele a sé stessi. Il mio intento è quello di dimostrare, a chi vive un brutto rapporto con il proprio corpo, che se si vuole si possono raggiungere obiettivi impensabili. Ci vuole fatica, pazienza per riuscire a guardarsi con occhi diversi. Per amarsi davvero. Ma il messaggio più importante è che penso proprio sia arrivato il momento di abbattere certi stereotipi. Rendere il mondo della moda, dello spettacolo e dei social un posto inclusivo. Ogni corpo, a prescindere dai numeri, è degno di essere rappresentato, rispettato e amato».

Un messaggio propositivoin tempi in cui la derisione del corpo e il discriminare una persona per il suo aspetto fisico sono pane quotidiano. «L’idea sottesa -spiega il fotografo Piero Beghi - è l’invito a tutte donne, di qualsiasi età, a volere bene al proprio corpo e a sentirsi affascinanti anche con qualche kg in più, un invito a sentirsi bene con loro stesse, a puntare sulla personalità che le rende glamour come hanno dimostrato le immagini apprezzate nelle precedenti edizioni del calendario curvy. Vogliamo trasmettere il messaggio che bellezza e glamour non dipendono certo dalla bilancia: le modelle in lingerie chiara, orgogliose delle loro curve, tradurranno in immagine una sensualità elegante che rifugge ogni accenno di volgarità».

Beghi, coadiuvato dalla moglie Michela Bettin, è esperto nel ritratto, vincitore di diversi premi e vanta un gran numero di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.