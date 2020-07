Camilla, prima intervista post-lockdown: «Il principe Carlo? Una capra di montagna»

Camilla, la duchessa di Cornovaglia, ha definito suo marito il principe Carlo «una capra di montagna», perché «cammina, cammina e cammina: non conosco un uomo della sua età più in forma di lui». Nella sua prima intervista dopo il lockdown, rilasciata alla trasmissione "Emma Barnett Show" su BBC Radio 5, Camilla ha raccontato di aver preso lezioni di danza online. Ma senza riuscire a coinvolgere Carlo: «A mio marito non sono riuscita a far fare nemmeno un plié».

LEGGI ANCHE Meghan Markle all'attacco della Famiglia reale: «Non mi ha mai protetto da gossip e ostilità dei tabloid»

LEGGI ANCHE Meghan Markle e Harry trovano un nuovo lavoro: avranno un contratto milionario

La quarantena è servita alla 72enne per avvicinarsi alla tecnologia: «Prima odiavo Internet, ma durante il lockdown mi sono dovuta ricredere: mi ha permesso di comunicare con la mia famiglia e coi miei amici». Sulla pandemia Camilla ha dichiarato: «Avrei voluto dare la mano a medici e infermieri per ringraziarli del lavoro fantastico che hanno svolto».

Ultimo aggiornamento: 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA