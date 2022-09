Camilla diventa regina consorte: cosa significa e quali compiti (e poteri) avrà la moglie di re Carlo

Dopo la morte della regina Elisabetta II e la proclamazione del figlio Carlo a re Carlo III, sua moglie Camilla verrà ora chiamata regina consorte. Il re ha reso omaggio alla «ferma devozione al dovere» della sua «cara moglie» Camilla nel suo primo discorso alla nazione, aggiungendo che era «un momento di cambiamento per la mia famiglia» e ha parlato di quanto faceva affidamento su sua moglie: «Conto sull’amorevole aiuto della mia cara moglie, Camilla» queste le sue parole: «In riconoscimento del suo leale servizio pubblico dal nostro matrimonio 17 anni fa, diventa la mia regina consorte».

Come ricorda oggi “The Telegraph”, alla vigilia del suo Giubileo di platino nel febbraio 2022, la regina aveva espresso il desiderio che l’ex duchessa di Cornovaglia assumesse il titolo quando Carlo sarebbe salito al trono. In un messaggio scritto al paese e al Commonwealth in tempo per il giorno dell’adesione, Sua Maestà si è mossa per risolvere la questione chiave che aleggia su Camilla da quando si è sposata con la famiglia reale nel 2005. La regina aveva espresso il suo «sincero desiderio» che Camilla diventasse “Queen Consort” quando sarebbe stato il momento.

La Regina ha detto: «Resto eternamente grata per la lealtà e l’affetto che continuate a darmi e quando, nella pienezza dei tempi, mio figlio Carlo diventerà Re, so che darete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che avete dato a me ed è mio sincero desiderio che, quando arriverà quel momento, Camilla sarà conosciuta come la Regina Consorte mentre continua il suo leale servizio».

Regno Unito, Camilla diventa regina consorte: cosa vuol dire?

In quanto tale, Camilla sarà ora conosciuta dal pubblico come la regina Camilla e chiamata “Sua Maestà”. Ma cosa significa esattamente questo, e perché il suo titolo non è mai stato messo in dubbio? Qual è la differenza tra regina e regina consorte?

Il titolo di “Regina (Regnant)” è riservato a un monarca che regna a pieno titolo. “Queen Consort”, invece, è il titolo ufficiale dato alla moglie di un monarca. Dopo aver ricevuto in precedenza la benedizione della regina, Camilla sarà quindi incoronata fianco a fianco con suo marito, con la coppia chiamata d’ora in poi “Re e Regina”. Il ruolo di una regina consorte è principalmente quello di fornire compagnia al monarca, nonché supporto morale e pratico durante il programma di impegni pubblici del sovrano, come ospitare capi di Stato o partecipare a balli di beneficenza.

A differenza del re o della regina regnante, la consorte non ricopre una posizione formale nella struttura del governo e, quindi, non ha compiti e responsabilità prestabiliti.

In questo caso, è probabile che Camilla continuerà molti dei suoi ruoli e patrocini esistenti, oltre ad aiutare Carlo nel suo ruolo di re.

In quanto sposa del sovrano, diventerà Consigliere di Stato: uno dei cinque membri della Famiglia Reale che può svolgere determinati compiti per conto del Re quando è all’estero o malato. I compiti includono la partecipazione alle riunioni del Privy Council, la firma di documenti di routine e la ricezione delle credenziali di nuovi ambasciatori nel Regno Unito, con due consiglieri di Stato che hanno l’autorità di eseguirli ove necessario tramite lettere di brevetto rilasciate da re Carlo III.

Le altre regine consorti

Ma chi altro ha avuto il titolo di regina consorte? Lo stile segue quello dei genitori e dei nonni della regina, con le Queen Consorts del 20° secolo conosciute come Queen Elizabeth, Queen Mary e Queen Alexandra. L’ultima persona ad assumere il ruolo di regina consorte fu la regina Elisabetta fino al 1952, quando suo marito re Giorgio VI morì e lei divenne la regina madre quando Elisabetta II divenne regina regnante a pieno titolo. Il principe Filippo però non aveva il titolo di re consorte, perchè quest’ultimo è usato molto raramente dato che la monarchia non ha regole formali sullo stile del marito di una monarca. Di conseguenza, King tende a essere usato solo per riferirsi a un membro maschio della famiglia reale che ha ereditato direttamente il trono.

La regina Vittoria aveva voluto che suo marito, Albert, ricevesse il titolo, ma questo fu escluso dall’allora Primo Ministro. Fu solo nel 1857 che Albert fu formalmente riconosciuto e insignito del titolo di principe consorte.

Il principe Filippo, tuttavia, scelse di rifiutare anche questo stile nei primi anni del regno della regina e quindi non deteneva il titolo. Tornando a Camilla, al momento del suo matrimonio, gli aiutanti avevano indicato che sarebbe stata conosciuta solo come “Principessa Consorte” quando suo marito un giorno sarebbe diventato re come concessione all’opinione pubblica; allo stesso modo lei scelse di usare il suo titolo di Duchessa piuttosto che “Principessa del Galles”. Ma, negli ultimi anni, quando il sentimento pubblico nei confronti della duchessa è diventato più caldo, quella promessa è stata tranquillamente accantonata.