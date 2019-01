Canada, scoppia il caso DePass: il culturista sostituisce i pasti con la propria urina

Domenica 13 Gennaio 2019, 17:43

John DePass, un canadese ex campione di culturismo e preparatore atletico, afferma di aver vinto un dolore cronico del quale era vittima, grazie a un'insolita dieta: durante la settimana beve solo la propria urina e la domenica si concede una pietanza a base di carne.L'uomo, di 46 anni, ha dedicato trent'anni della sua vita al culturismo. Nel 1994, ha rappresentato il Canada nel concorso Mister Universo e nel 1997 ha vinto il Campionato di Culturismo dei pesi medi in Nordamerica. A causa degli incessanti dolori che pativa, tre mesi fa l'atleta ha modificato il suo stile di vita, eliminado quasi tutti gli alimenti.E così, dal lunedì al giovedì beve le proprie urine e mangia della frutta, il venerdì aggiunge dei frullati e il sabato le verdure, solo la domenica si concede carne e pasta o riso e patate, secondo quanto raccontato dal Daily Mail britannico.L'uomo è passato così dall'assumere 5.000 calorie al giorno a meno di 3.000 alla settimana. Lo sportivo ha dichiarato di aver perso circa 14 kg e si sente in splendida forma. Anche sua moglie ha superato il disgusto iniziale, vedendo i risultati che il marito ha ottenuto.DePass ha argomentato che l'essere umano può beneficiare degli anticorpi presenti nelle urine per aiutare il sistema immunitario e la digestione, inoltre, «le urine contengono nutrienti di alta qualità per il nostro corpo e gli aminoacidi, le vitamine e i minerali rendono il mio corpo più vivo, energico e vibrante che mai», ha dichiarato.Tuttavia, diversi esperti hanno ribadito che non esiste una spiegazione scientifica sui benefici dell'urina e nonostante berla sia diventata una moda negli Stati Uniti, i medici mettono in guardia dall'assumerne troppa, poiché esagerare nelle quantità può generare insufficienza renale.