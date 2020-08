Lotteria, canadese vince il premio più alto per la seconda volta in sette anni

Si dice che la fortuna non sorrida due volte alla stessa persona, tuttavia un residente della Nuova Scozia, Canada, ha dimostrato che non è così, vincendo il premio più alto della lotteria per la seconda volta in 7 anni.

Nel 2013 Raymond Lillington ha vinto 3,2 milioni di dollari canadesi, circa 2 milioni di euro, con l'estrazione del Lotto 6/49. Tuttavia, ha continuato a acquistare regolarmente i biglietti della medesima lotteria nonostante le battute dei suoi amici.

La fortuna l'ha baciato nuovamente e ha vinto una somma ancora più alta: 17,4 milioni di dollari canadesi, circa 11 milioni di euro.

«Non può essere vero. È impossibile. È incredibile», ha raccontato il milionario, ricordando il momento in cui ha saputo della seconda vincita, secondo quanto riportato dai media.

Lillington ha raccontato che spenderà i soldi della vincita per soddisfare i bisogni della sua numerosa famiglia, che è composta da cinque figli e sei nipoti. Inoltre, pensa di viaggiare con la moglie e comprare una nuova casa. «Ora tutti possono rilassarsi. È tempo di festa per la mia famiglia», ha detto l'uomo.

Il fortunato vincitore, tuttavia, ha anche intenzione di aiutare gli ospedali e i negozi locali, che hanno bisogno di aiuto finanziario in questo periodo di pandemia.

Lillington ha assicurato che continuerà a giocare alla lotteria, poiché «se vuoi avere la possibilità di vincere, non puoi esimerti dal comprare un biglietto».

