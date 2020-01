Coronavirus, il cane mangia il passaporto e lei non parte per Wuhan: «Cercava di proteggermi»

Doveva partire per Wuhan, la città della Cina da cui è partito il nuovo coronavirus, ma il cane mangia il suo passaporto e lei resta a casa. È l'incredibile storia di una donna di Taiwan, raccontata direttamente sul profilo Facebook della diretta interessata. Tutto è cominciato il 13 gennaio, quando la donna ha pubblicato sui social le foto del suo passaporto a brandelli, insieme al golden retriver di nome Kim, visibilmente in imbarazzo per la "marachella" appena compiuta. «Sono tornata in camera e mi trovo davanti a questa scena - aveva scritto la donna - qualcuno mi può aiutare a capire cosa è successo?».

LEGGI ANCHE Coronavirus, l'ambasciata cinese a Roma: «Non è fuoriuscito da laboratorio militare»

LEGGI ANCHE Coronavirus, ragazzino cinese insultato sul campo di calcio: «Spero tu ti ammali»

Intanto il coronavirus ha cominciato a mietere sempre più vittime in Cina, fino a diventare una minaccia per la sanità mondiale. Così la donna ha interpretato il gesto di Kim come provvidenziale: «Ragazzi, ricordate il passaporto? Il mio cucciolo stava cercando di proteggermi. Dopo che il mio passaporto è stato fatto a pezzi, il virus ha iniziato a diffondersi proprio dove dovevo andare. Ci penso adesso ed è molto toccante. Fortunatamente hai fermato il nostro viaggio». Quando un banale dispetto da cane si trasforma - almeno secondo la padrona - in un grande gesto d'amore.





Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA