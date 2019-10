Cane pesta accidentalmente una pistola e ferisce una donna

Giovedì 10 Ottobre 2019, 14:28 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2019 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'americana Tina Springer è stata ferita dopo che un cane ha calpestato una pistola e le ha sparato, secondo quanto riferisce Enid News & Eagle. Questa settimana, la polizia della città di Enid, nello stato dell'Oklahoma, USA, ha pubblicato un video che mostra la scena davanti alla quale si sono trovati gli agenti arrivando sul posto della sparatoria.Il fatto è avvenuto nei primi giorni di questo mese, quando Springer viaggiava in auto con Brent Parks, che era al volante. Quando il veicolo si è fermato per un momento, il labrador dell'uomo è saltato dal sedile posteriore sulla console nella parte anteriore della macchina, dove si trovava una pistola, e ha esploso inconsapevolmente un colpo che ha ferito Springer alla gamba sinistra. La donna è stata ricoverata in ospedale e si sta riprendendo.Brent Paks, tuttavia, ha dichiarato alla polizia che solitamente non porta con sé l'arma carica.