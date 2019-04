Martedì 9 Aprile 2019, 11:43

Un cane ha commosso l'intera città di Montemorelos in Messico, per essersi rifiutato di abbandonare per ore il corpo ormai senza vita del suo padrone che è stato investito da un treno, come racconta il quotidiano La Crónica.​Le autorità messicane hanno impiegato, infatti, diverse ore prima di riuscire a allontanare il cane dal posto in cui è avvenuto l'incidente, poiché l'animale vi sostava imperterrito nel suo tentativo di continuare ad accompagnare l'uomo.Dopo l'impatto, le autorità competenti sono state avvertite del fatto che un uomo giaceva sui binari della linea ferroviaria nel distretto di La Estación, quindi gli agenti sono intervenuti sulla scena accompagnati dal personale paramedico della Croce Rossa. All'arrivo, tuttavia, i soccorsi hanno trovato l'uomo già senza vita.Secondo quanto riferito dalla polizia, la vittima, identificata come Víctor Reyna Vásquez, 57 anni, è stato investito da un treno mentre camminava vicino ai binari in stato di ebbrezza.Al di là del tragico evento, ha attirato l'attenzione di tutti la presenza del cane che si è rifiutato di separarsi dal suo padrone. Ciò ha costretto la polizia e i soccorritori a impiegare ore per riuscire a sollevare il corpo dell'uomo, poiché hanno dovuto prima combattere lungamente con il cane che ha persino tentato di mordere uno dei soccorritori.