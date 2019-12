Il cane celebre su YouTube azzanna un'anziana: deve essere abbattuto ma il web si mobilita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, il pastore tedesco del famoso youtuber britannico, deve essere sacrificato per aver azzannato una donna anziana più di un anno fa, secondo quanto è stato stabilito da una sentenza del tribunale di Cambridge. La medesima comprende anche una multa di diverse migliaia di sterline sia per Deji, 22 anni, sia per sua madre e entrambi dovranno risarcire la signora Jennifer Selby-Springthorpe per le lesioni subite.Lo scorso ottobre, Deji - che ha quasi 10 milioni di seguaci su YouTube - e sua madre, Olayinka, hanno ammesso di aver gestito in maniera irresponsabilmente in quell'occasione il loro cane che si è dimostrato un pericolo. Infatti, la madre di Deji lasciò che il cane uscisse di casa da solo, e attaccasse l'anziana donna, che era vicino all'ingresso della casa degli Olatunji.Tuttavia, prima di pronunciare la sentenza, il giudice David Farrell ha sottolineato «la completa mancanza di rimorso» che il YouTuber ha mostrato dopo che il suo cane ha attaccato la donna, fino al punto di pubblicare dei video nei quali il giovane insultava la malcapitata.In seguito all'incidente, la donna ha riportato delle ferite sulle gambe e dei profondi lividi. È stata portata in ospedale per delle cure, e pochi giorni una ferita si è infettata. Attualmente, tuttavia, si è ripresa e è in buona salute.Oltre alle due multe individuali, sia Deji che sua madre dovranno farsi carico delle spese del canile che manterrà Tank in attesa che venga sacrificato. Ai due imputati è stato anche emesso un ordine restrittivo che proibisce loro di contattare personalmente la vittima e di fare riferimento a lei sui social per quattro anni.Dopo aver ascoltato la sentenza, Deji ha pubblicato un nuovo video, condividendo le sue emozioni e dicendo che farà appello alla sentenza del tribunale per salvare la vita del suo cane.Il video ha ricevuto molto supporto e ha ricevuto più di 17.000 commenti che rimproveravano la crudele decisione di sopprimere il cane.Su Instagram - dove Deji ha 2,5 milioni di follower - e su Twitter sono apparsi i tag #savetank e #savetankthedog, e una petizione per evitare il sacrificio.