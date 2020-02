Morto Giovanni Cattaneo, fu il primo «Capitan Findus». Aveva 84 anni

Giovanni Cattaneo, il primo "Capitan Findus" italiano, è morto a Milano a 84 anni. Cattaneo, ricoverato nell'Istituto Geriatrico Redaelli, fu un assoluto protagonista della pubblicità televisiva negli anni '70, per essere stato appunto il primo a dare un volto allo storico marchio alimentare.



Giovanni Cattaneo, il primo "Capitan Findus" italiano, è morto a Milano a 84 anni. Cattaneo, ricoverato nell'Istituto Geriatrico Redaelli, fu un assoluto protagonista della pubblicità televisiva negli anni '70, per essere stato appunto il primo a dare un volto allo storico marchio alimentare.

Ultimo aggiornamento: 12:06

Da tempo Cattaneoe per questo era ricoverato al Redaelli: come racconta il quotidiano Il Giorno, che nel 2012 lo intervistò nella sua casa popolare al quartiere Corvetto, Cattaneo aveva detto di, dopo aver perso tutto perché «dei cinesi mi hanno truffato». Ma nel suo cuore non aveva smesso di essere “il capitano”.