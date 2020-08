Capri, Ciro immobile turista per caso sull'isola azzurra

Relax post campionato per Ciro Immobile, la prima tappa ovviamente è stata a Capri, che ormai può essere considerata l’isola preferita dai calciatori. A fine campionato infatti turisti per caso sono stati avvistati a Capri Arek Milik, Allan, Lozano, Edin Dzeko e Federico Ceccherini della Fiorentina. Ieri a mettere piede sull’isola Ciro Immobile, l’attaccante della Lazio, che dopo un accanito campionato si è piazzato al quarto posto in campionato ed ora si gode la sua meritata vacanza. Cena Da Paolino con siparietto finale e coro musicale insieme allo staff ed i proprietari del locale, poi solito giro in Piazzetta dove “ Ciruzzo” non si è sottratto ai selfie ed alla foto ricordo con uno dei suo giovani tifosi capresi Mario Garofalo. © RIPRODUZIONE RISERVATA