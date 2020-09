Capri, da Dries Mertens un regalo speciale per la Taverna Anema & Core

Ultimo aggiornamento: 15:52

Capri - L’attaccante del Napoli Dries Mertens conferma il suo amore per Capri, isola che raggiunge ogni volta che gli è possibile ed a cui è legato da alcune grandi amicizie. Una di queste è quella con la famiglia Lembo e la Taverna Anema e Core a cui Ciro, così come il calciatore belga è stato ribattezzato dai tifosi del Napoli, ha fatto recapitare un particolare regalo: la sua maglia numero 14 con autografo e dedica speciale: “Taverna Anema e Core, un ringraziamento speciale per essermi stato accanto nel raggiungimento di questo importante traguardo. Con affetto Dries".Il riferimento è al record di 122 reti raggiunto da Mertens che ne fanno il miglior marcatore della storia del Napoli, superando anche Diego Armando Maradona.Nelle sue visite alla Taverna, Dries è protagonista di serate all’insegna del divertimento e della musica napoletana, di cui è appassionato. “E’ venuto spesso da noi, diciamo che ci considera un po’ i suoi portafortuna – racconta Gianlugi Lembo, che con il padre Guido è il mattatore delle serate del locale - Con Capri ha un legame speciale. Non sta nella pelle per il nuovo contratto perché ama Napoli e i Napoletani, è felicissimo, e ha voluto ringraziare coloro che l’hanno sostenuto e voluto bene in questi anni”.“I grandi campioni si vedono anche da questi gesti – aggiunge Gianluigi mostrando con orgoglio il regalo ricevuto dal bomber azzurro - Gli auguriamo successi sempre maggiori!"