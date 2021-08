Capri, Emma Marrone bloccata dalle teenagers I Foto

Emanuela Marrone, ovviamente Emma, non ha voluto mancare anche quest’anno l’appuntamento con Capri agli inizi di agosto. Questa volta però la vacanza della under 40 fiorentina dalla voce straordinaria, che ha trionfato nel talent show di Maria De Filippi non è legata al mondo del by night, ma è tutta in versione familiare.

Emma è sbarcata dall’aliscafo e si è subito postato su Instagram in compagnia dei genitori papà Rosario e mamma Maria, entrambi dal piglio giovanile allegro e coinvolgente così come allegra è la loro figliola. La prima giornata di vacanza per Emma infatti è trascorsa per mostrare ai suoi genitori le bellezze di Capri salendo da Marina Piccola, nella baia dei Faraglioni, sino alla Migliera una delle punte estreme dell’isola con vista mozzafiato narrate e decantata da Alberto Moravia nel suo libro 1934, quando il cantautore viveva a Capri con la moglie Elsa Morante.

Ad accorgersi della cantante pop rock Emma Marrone a Capri un gruppo di mini fans, piccole teenagers che hanno circondato il loro idolo canoro per una mega selfie da mettere nel loro libro dei ricordi, nonostante avessero tutti il volto coperto dalle mascherine. La più intraprendente è stata Marialuisa Milano che ha fermato la cantante per chiedere dell’ultimo suo successo e farsi immortalare insieme all’artista e sue amiche.