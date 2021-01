Carla Bellucci, l'influencer che per Natale non ha fatto regali ai figli ma ha speso 9mila euro solo per se stessa. Ecco perché

Carla Bellucci, influencer e madre di tre figli, questo Natale ha speso una piccola fortuna per far fare regali a se stessa ma ha deciso di non comprare nulla ai suoi ragazzi. A costo di essere definita egoista, l'ex modella non rimpiange di aver speso l'equivalente di 9mila euro (£ 8.000) in ritocchini al botox, manicure, trattamenti per il viso e un nuovo guardaroba per celebrare il Natale. Il motivo? Carla sostiene che i suoi figli Tanisha, 15 anni, e Jayden, 13, (il figlio maggiore, 18 anni, non ha trascorso con lei il Natale) dovrebbero guadagnare i propri soldi da soli sui social media, come fa lei.

Carla, che vive a Hitchin, nello Hertfordshire, in una dichiarazione al britannico The Sun ha detto che non le importa che i suoi figli stiano sbattendo le porte al piano di sopra, poiché crede che lo stress della chiusura significhi che merita l'opportunità di viziarsi: «Non mi importa se le persone mi chiamano viziato o egoista. So di meritare le mie spese folli. Viziare i bambini a Natale è sbagliato. Penso che i genitori che viziano i loro figli quest'anno siano ipocriti. Sono una mamma brillante e sto usando questo Natale con restrizioni anti Covid come lezione di vita. Voglio che i miei figli diventino star dei social media (ed è lei stessa a impartirgli lezioni di Instagram e TikTok) e negarli i regali quest'anno insegnerà loro a guadagnare per se stessi. Il lockdown mi ha stressato, quindi ho bisogno di viziarmi. Ho sempre comprato cose carine ai bambini a Natale nel corso degli anni. Adesso è arrivata l'ora della mamma».

Carla ha continuato sostenendo che le mamme dovrebbero mettersi al primo posto per impedire ai loro uomini di allontanarsi. Ha aggiunto: «Penso che le mamme che viziano i loro figli e non spendono soldi per se stesse normalmente si lascino andare. Ecco perché finiscono per divorziare e i loro uomini si allontanano. Nessuno vuole una mummia, devi lavorare per avere un bell'aspetto e le mamme che viziano i loro figli non lo fanno».

E i figli come l'hanno presa? «Tanisha mi ha detto che sono viziata e Jayden non mi parla». I ragazzi per Natale avrebbero desiderato scarpe da ginnastica Nike Air Force, nuovi laptop, nuovi telefoni, vestiti e una Xbox, ma la madre si è limitata a un biglietto di auguri.

