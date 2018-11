Carlo di Borbone: a Napoli i 20 anni con Camilla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 2 Novembre 2018, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà, ancora una volta, un week-end napoletano importante per Carlo e Camilla di Borbone. Ma stavolta anche connotato da un sentimento personale assolutamente familiare. Il fascino della città, la sensibilità degli interlocutori. I mille aspetti culturali. Saranno, dunque, tre giorni densi di appuntamenti, di incontri ha già preannunciato il Principe in una recente intervista. Principe Carlo, come mai la scelta di questo week- end per venire a Napoli? «Per i tanti impegni ed inviti che abbiamo ricevuto....