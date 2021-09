Carlos Maria, il figlio di Fabrizio e Nina Moric all'università: ecco cosa ha scelto

Carlos Corona si è diplomato all'Istituto Gonzaga di Milano e, adesso, si iscrive all'università. Una settimana fa Fabrizio Corona postava sulle Instagram Stories una foto del figlio Carlos Maria con la scritta: «La vita vola. Ora è giunto il momento di viverla con tuo padre e tua madre uniti al tuo fianco». Per il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric è giunto il momento di iscriversi all'Università.

Una famiglia finalmente riunita che ha visto Carlos Maria passare il pomeriggio con il padre alle sfilate milanesi della Fashion Week e la sera con la madre, Nina Moric, raccontarsi sul divano nelle Instagram Stories di Nina. «Allora abbiamo deciso che università fare?» chiede la madre ex modella.

«Lettere e filosofia in Cattolica. Mi piace molto Hegel perché è l’ultimo filosofo dei sistemi complessi… e anche Kant… Mi piace storia, letteratura, filosofia, geografia in parte…» racconta Carlos Maria Corona.

«Cosa ho fatto io di così buono per avere un figlio così meraviglioso… - replica orgogliosa mamma Nina - Carlos sei una mente meravigliosa e continua a coltivarla e a inseguire i tuoi sogni… So anche che oggi hai fatto un’intervista in cui dici che vorresti diventare un modello…».

«Io sono uno studente» specifica prontamente il figlio. «Allora con la mamma sei uno studente e col papà un modello» incalza la Nina. «No, sono uno studente» corregge il tiro Carlos. «Sai cosa sei? Sei tu, puoi essere tutto» chiude il siparietto la mamma con l'amore negli occhi.