Carmen Di Pietro chiede scusa alla donna malata di endometriosi: «L'ho offesa, sono mortificata»

Carmen Di Pietro offende alla radio una donna malata di endometriosi. «Se col ciclo non vai al lavoro, non sei degna di essere una donna», l'attacco della showgirl. Un'offesa «involontaria», precisa e chiede scusa. «Non potrei mai offendere una donna, non conoscevo nessuno che avesse questa malattia e quando ho sentito quella signora che diceva che non andava a lavorare quando aveva il ciclo mestruale ho pensato che fosse esagerata e mi sono arrabbiata ma non l'avrei mai attaccata se avessi saputo che aveva l'endometriosi».

Le parole di Carmen Di Pietro a Radio Globo, nel corso della trasmissione “The Morning Show”, hanno scatenato una polemica sui social e lo sdegno dell'Associazione Italia Endometriosi che, in un post pubblicato su facebook, ha scritto: «In riferimento ai fatti accaduti su Radio Globo esigiamo delle scuse ufficiali da chi ha trattato un argomento delicato con totale insufficienza e disinformazione. Se si fa comunicazione bisogna informarsi correttamente. L'endometriosi è una malattia grave, l'ignoranza è molto più grave dell'endometriosi».



La signora quando ha chiamato ha detto che con il ciclo mestruale non andava a lavorare e non ha spiegato di essere affetta da una malattia - ha spiegato Di Pietro - non conoscevo nessuno che avesse questa malattia e quando e per questo motivo chiedo che si faccia più informazione su questa patologia, da molti sconosciuta. Sono mortificata, chiedo di nuovo scusa a lei e a tutte le donne affette da endometriosi - tiene a ribadire la Di Pietro - Bisogna fare informazione su questa malattia, non avevo mai sentito parlare di endometriosi, sono mortificata per quanto è accaduto», conclude.

