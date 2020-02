Carnevale a Napoli: ecco i venti bambini con i costumi più originali

Che in questo Carnevale 2020 i napoletani si sarebbero sbizzarriti nel creare travestimenti originali con cui far sfilare i propri figli lo si era capito qualche settimana fa, quando sui social network è spuntata la foto di un piccolo Francesco Emilio Borrelli alle prese con un baby parcheggiatore abusivo e una bambina-signora incivile, che buttava il sacchetto della spazzatura fuori dall’orario di conferimento dei rifiuti. Poi, un paio di giorni dopo è stata l’immagine di Tony Colombo in miniatura a spopolare sui social. E a quel punto è stato chiaro che seguendo l’hashtag #CarnevaleNapoletano fino a questo martedì grasso se ne sarebbero viste delle belle, soprattutto su Facebook e Instagram.



LEGGI ANCHE Carnevale, sfilano Borrelli e il parcheggiatore abusivo

E le attese non sono state smentite, tanto da poter realizzare una galleria fotografica riempita con i 20 costumi più originali apparsi sui social network. Borrelli, alle prese con i due “cialtroni”, e Colombo restano comunque tra i travestimenti più riusciti, ma la coppia Morgan-Bugo, protagonista di una clamorosa squalifica al Festival di Sanremo, non è certo da meno. E sempre da Sanremo arriva l’ispirazione per un Achille Lauro con mantello e microfono dorato in posa nella Galleria Umberto. Invece, il tema torna a essere sociale con il mini-netturbino dell’Asìa, impegnato a spazzare coriandoli con una scopa realizzata su misura. Mentre si va a pescare nei cooking show televisivi con l’omaggio ad Antonino Cannavacciuolo, che vede la sua minuscola imitazione immersa in una pentola e circondato da pacchi di pasta.



LEGGI ANCHE Carnevale, arriva un Tony Colombo in miniatura

In questa carrellata di personaggi reinventati in versione mini non poteva mancare la coppia di “amiche geniali”, ovvero Lila e Lenù, protagonista della serie tv più vista del momento. Si torna, invece, nel mondo della musica con la versione femminile di James Senese accompagnato da un sassofono variopinto che probabilmente James, quello vero, non apprezzerebbe molto. E a proposito di artisti partenopei, i napoletani non potevano esimersi dall’omaggiare una signora del cinema come Sophia Loren, evocando l’Adelina di “Ieri, oggi e domani” con tanto di pancione e altro figlio al seguito. E sempre dal grande schermo arriva l’ispirazione per l’imitazione di Harley Quinn, che nel mondo immaginario di Gotham City è la fidanzata di Joker ed è protagonista dell’ultimo film sui personaggi dei fumetti DC Comics in arrivo nelle sale in questi giorni.



LEGGI ANCHE Tra le maschere in gara un baby Hitler

Si torna alla musica con la coppia Al Bano e Romina Power, perfetta anche nella proporzione delle altezze dei due cantanti. Si passa, poi, al mondo del gossip con la coppia non più regale, Harry e Meghan, negli ultimi tempi più chiacchierata del solito per la decisione dei due di rinunciare al titolo nobiliare. Invece, resterà per sempre principe della risata il mitico Totò, richiamato alla mente da un riuscitissimo travestimento con cui si cita quel turco napoletano, che il comico interpretò in una celebre pellicola del 1953. È più recente e sicuramente più famoso il film “Titanic” da cui viene fuori il piccolo Jack-DiCaprio, che regge il quadro che incornicia il disegno a carboncino della sua Rose.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due bambolotti, che hanno allietato l’infanzia dei nati tra gli anni 60 e 90, sono omaggiati nelle due foto che immortalano il piccolo indiano,, e il neonato per eccellenza,. E ancora la galleria si riempie con un mini sub fotografato su una scogliera dotato perfino di bombole in miniatura sulla schiena. E poi c’è la neonata impegnata a farsi bella in una spa con tanto di bigodini in testa. Infine, per chiudere questa bizzarra rassegna d’immagini carnevalesche, troviamo una riproduzione della moglie di, e una zingarella con il tipico carrozzino di ferro e cartone, che spesso s’incontra nelle strade della nostra città.