«Caro Babbo Natale, l'anno scorso non ti sei ricordato di me» e l'impiegata delle Poste lo premia

Un bambino della Pennsylvania, negli Usa, ha inviato una triste lettera a Babbo Natale attraverso la posta e una dei volontari che risponde a quei messaggi ha deciso di sorprendere il piccolo, esaudendo le sue richieste per Natale, secondo quanto raccontato da Yahoo lifestyle.La lettera del bimbo, 9 anni, è iniziata con una lamentela: «». Tuttavia, quest'anno il bambino non si è perso d'animo e ha immaginato che questa volta sarebbe andata meglio. «Babbo Natale, ti amo con tutto il cuore, credo in te e spero di poter venire un giorno al Polo Nord», ha scritto.Quandoha letto la lettera, è stata toccata dalle parole del bambino, perché oltre ai giocattoli, il piccolo ha chiesto vestiti e cibo per la sua famiglia. Queste due richieste rappresentavano i desideri che più teneva a cuore, infatti, li aveva evidenziati con un asterisco.La volontaria, dunque, ha deciso di avviare una raccolta e richiedere supporto alla comunità, che ha donato regali, giocattoli e vestiti. «Abbiamo raccolto circa 500 dollari e la gente ha lasciato il cibo all'ufficio postale», ha raccontato la donna.