Carola Rackete contro Elon Musk: «Sto pensando di lasciare Twitter... E anche la destra italiana dovrebbe»

Carola Rackete lascia Twitter. L'ex capitana della nave Sea Watch ha pubblicato un tweet in cui annuncia la sua decisione, imputabile principalmente all'acquisto del social network da parte di Elon Musk. Questo il contenuto del post di Carola Rackete: «Sono stanca di Twitter, sto pensando di ritirare questo account. Soprattutto ora che Elon Musk prenderà il controllo della piattaforma. E no, non uso altri social media».

Il tweet dell'attivista tedesca è stato preso di mira da centinaia di commenti, provenienti soprattutto dall'Italia, contenenti gli insulti più vari. Carola ha deciso di rispondere ai suoi detrattori con un nuovo tweet: «Penso che l'estrema destra italiana abbia davvero bisogno di una vita fuori da Twitter». Sarà questo l'ultimo "cinguettio" della tedesca prima dell'addio al social network?

I am so tired of twitter, I am considering to retire this account. Especially now that Elon Musk takes over the platform. And no, I don't use any other social media either.

— Carola Rackete (@CaroRackete) April 26, 2022