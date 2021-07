Carolina Marconi e il nuovo look con la parrucca dopo la chemio: «Meravigliosa, quasi non la sento in testa»

Una parrucca nuova di zecca per la showgirl Carolina Marconi che sta lottando contro il cancro. Dopo essersi sottoposta alla chemio, la bellezza di origine venezuelana ha deciso di cambiare look. «Buongiornooooo ☀️come state? – ha scritto su Instagram la 43enne nota per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello, – io bene 😁. Come vedete oggi da pelatina a capellona». Per ascquistare il capo, la Marconi ha contattato un negozio specializzato a Verona, facendo ricorso all'e-commerce per acquistarla. «Vivendo a Roma chiaramente ho fatto tutto a distanza – prosegue il post –, ho dato la misura della circonferenza della testa e quindi ho deciso con loro il colore ed il taglio. La cosa bella è che la parrucca è arrivata prima del previsto, prima che cadessero i capelli».

APPROFONDIMENTI IL POST Carolina Marconi e il tumore al seno, la showgirl si rasa a zero:... PERSONE Carolina Marconi, inizia la chemioterapia: «Finito tutto voglio... SOCIAL Carolina Marconi taglia i capelli prima della chemio: «Li ho...

Carolina Marconi e il tumore al seno, la showgirl si rasa a zero: «Non ne potevo più, è stata una liberazione»

La riflessione

Carolina Marconi non nasconde i timori. «Sinceramente nn so come avrei potuto reagire – scrive riguardo a indossare una parrucca – ma quando fai questo tipo di percorso piano piano capisci che l’ultimo tuo pensiero sono la caduta dei capelli, perché la verità è che indebolendosi non appartengono più a te e diventa quindi una liberazione rasarli». Ci sono stati anche dei momenti di debolezza. «Sinceramente pensavo di soffrire mano mano che i giorni passavano e mi guardavo allo specchio del mio bagno – continua la Marconi su Instagram –, avevo paura di nn riconoscermi, invece nel mio inconscio capivo che ero sempre io, il mio sorriso, i miei occhietti e cercavo di amarmi ancora di più (nella vita ti devi predere cura di te stesso e amarti, non aspettare che lo facciano gli altri) e prendi una forza che non credevi di avere». ,che sia chiaro se fa troppo caldo vado anche in giro da palatina ,ma la vita e’ uno stato d’animo ci sono giorni che ti vuoi vedere anche con i capelli ,quando l’ho indossata ero felice come una bambina😁 @marinapostiches Mi hanno fatto un ottimo lavoro la parrucca e’ meravigliosa ,lèggerà nn la senti in testa ,nn pizzica e nn ti fa sudare ma sopratutto sembra di nn averla 😁💪🏽 mi avete scritto i costi xche le parrucche fatte bene costano e ci sono purtroppo persone che nn possono affrontare una spesa del genere ,così sto cercando nel mio piccolo di creare un associazione x cercare di aiutare tante donne x aver la loro parrucca gratis ma ci vorrà del tempo spero che mi aiuterete a farle felici 🙏🏽❤️grazie di cuore x il sostegno vvb Dio vi benedica