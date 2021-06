Carolina Marconi e il racconto della chemio: «Avevo terrore, sono crollata a piangere»

Carolina Marconi ha iniziato nelle scorse ore la chemioterapia per combattere il suo tumore al seno. La showgirl venezuelana ha condiviso sin da principio con i suoi follower il proprio percorso contro il cancro. E, dopo aver affrontato il suo primo impatto con la terapia, si lascia andare su Instagram ad un intimo racconto della sua difficile esperienza. «Non vi nego che oggi avevo un po’ di fifa e terrore, purtroppo sono crollata a piangere davanti all’infermiere sono umana non un robot », scrive in un post in cui si mostra sorridente con un cerotto sul braccio.

«Oggi sarà per me una data importante», scrive su Instagram, «ho messo il picc-port ,la cannula di 41 cm in vena che mi seguirà per tutto il mio percorso (chemio)...secondo step raggiunto, visto che il 1 era l’ intervento», scrive. «In questi casi piangere è uno sfogo, una liberazione, fa bene all’anima, paradossalmente ti senti più forte di prima ..chiaramente non e’ stata una passeggiata, avevo paura di provare dolore ma invece e’ stato più facile di quanto pensassi.. ho avvertito solo il puntino dell’anestesia e poi nulla ..dopo 20 min avevano già fatto, sto bene non ho fastidi, ovviamente non posso fare determinati sforzi, sono stata brava (mi sussurravo) tanto da meritarmi un bel piatto di spaghetti al sugo».

«Poco dopo sono uscita dal policlinico Gemelli più tranquilla, ho messo una bella bachata in macchina, sapete che mi piace ballare e con il ritmo della musica è ritornato il sorriso, perchè tutto passa nella vita e si combatte sempre a testa alta...ora continuo a fare i miei giretti di lavoro e dopo la spesa, stasera cucino e preparo anche la mia fantastica crostata.....come se non fosse successo nulla. Buona giornata e un beso grande», conclude lo showgirl 43enne. E sono decine i messaggi di vicinanza sotto il suo post. Poco dopo Carolina Marconi posta delle Istagram stories in cui si mostra con l'entusiasmo che la contraddistingue sulle note di "Don't Worry, Be Happy ".