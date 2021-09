Paura a Orbetello. Due ragazzi si aggirano per la città e spaventano i cittadini. Erano vestiti come i loro beniamini della Casa di Carta: tuta rossa e volto coperto dalla maschera di Dalì. Proprio come i personaggi della Serie Netflix della Casa di Carta e proprio come Tokyo, Denver e tutti gli altri, imbracciavano una mitragliatrice, ma era finta.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati