Si fa spedire una casa portatile dalla Cina e la trasforma in abitazione di lusso: le immagini della metamorfosi

Questo papà di 28 anni ha deciso di acquistare una "casa portatile" dalla Cina per metterla nella sua proprietà nel Queensland, in Australia. Zackary South, esperto immobiliare, ha speso 30 mila dollari per la sua casa-container: circa 26 mila euro. Con l'aiuto di amici e familiari, è riuscito a creare una vera e propria casa con tutti i comfort. La storia di Zackary ha fatto il giro del mondo, aprendo così il dibattito sul tema delle case-container. Sono in tanti a ritenerle un metodo utile per affrontare il tema della crisi abitativa.