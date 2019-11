Bernardo gira il mondo in moto, ma a Catania gliel'hanno rubata. La ritrova grazie all'appello sul web

Ultimo aggiornamento: 15:06

Il suo sogno era fare il giro del mondo con la sua moto, ma gli era stata rubata a Catania. Bernardo Logar, giovane messicano, è stato costretto a fermarsi dopo che in Sicilia gli è stata, un Ktm 690 enduro R di colore verde. Il ragazzo ha lanciato un appello sul web ed è riuscito a ritrovarla.«Mi hanno rubato Rebecca, se c'è qualcuno in Italia che mi può aiutare gliene sono grato», ha scritto sulla pagina Facebook, dove il post è stato condiviso da centinaia di utenti. Per Bernardo è partita una gara di solidarietà con appelli per la ricerca. I carabinieri alla fine sono riusciti a ritrovare la sua moto in una strada nel cuore del quartiere San Cristoforo. La batteria era scarica, ma è stata ricomprata e ora il centauro è pronto per continuare la sua avventuraNon è la prima volta che succede una cosa simile nel nostro paese: nel 2018 un viaggiatore francese in giro per il mondo è stato derubato della sua bici a Castelvolturno, in provincia di Caserta, mentre lo scorso agosto del 2019 a Milano stessa sorte è toccata a un turista giapponese.