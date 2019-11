Caterina Balivo, il post malinconico con la foto dei figli preoccupa i follower: «A volte stare in precario equilibrio è devastante»

Ultimo aggiornamento: 19:50

Caterina Balivo, il post malinconico con la foto dei figli: «A volte stare in precario equilibrio è devastante». Fan preoccupati. Oggi, la conduttrice di Vieni da me ha condiviso su Instagram parole dal sapore malinconico. Immediati i commenti dei fan: «Che succede?». Ma andiamo con ordine.ha postato una foto dei due figli, Guido Alberto e Cora, su Instagram e ha commentato: «Mamma si va a lavoro con te! A volte stare in un precario equilibrio è devastante.. Buona giornata ragazzi oggi sono un po’ malinconica!». I fan preoccupati chiedono cosa sia successo e lei risponde così: «(il suo paese natale, ndr)». C'è poi chi la incoraggia: «I tuoi figli capiranno. L'importante è che la mamma è sempre presente, a costo di perdere il sonno». E Caterina risponde: «A volte la cosa che manca di più è il sonno».Insomma, la sorridente conduttrice di Rai1 sarebbe malinconica per la mancanza di casa e dei suoi piccoli quando deve andare al lavoro.