Caterina Collovati guarita dal covid: «Sono negativa, l'emozione è tanta, dopo un mese e un giorno»

Caterina Collovati negativa al covid. A dare la notizia della guarigione è stata la stessa giornalista sulla sua pagina Facebook in cui ha fatto sapere ai suoi followers di essere finalmente uscita dal calvario del coronavirus. «Sono negativa, l'emozione è tanta, dopo un mese e un giorno, dopo innumerevoli tamponi, è finito il calvario».

La giornalista aveva fatto sapere di essere positiva e di non aver preso bene la notizia al punto da spingersi a cercare chi potesse averla contagiata. Dopo un mese però è arrivata la bella notizia: Non so più a chi altro dirlo , mancate voi ... Grazie per il sostegno in queste lunghe settimane. Non vi nascondo che ho pianto quando ho letto la mail del responso». Poi lancia un allerta a tutti: «Continuate a non sottovalutare il nemico... Mi raccomando».

